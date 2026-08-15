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13 maddede Kudüs

Yayınlanma Tarihi: 15.08.2026 15:59

İslam dışındaki diğer iki semavi dinin de kutsal mabedlerini içerisinde barındıran insanlığın vicdanı Kudüs, terör devletince 1967 yılından beri işgal altında. Tarih boyunca insanlığın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Kudüs, Hz. Ömer'in (RA) kenti almasıyla beraber sükunetin simgeleştiği bir mekan oldu. Haçlı Seferleri sırasında kaos ve vahşetin merkezinde kalan simge şehir günümüzde de büyük bir tehlike ile karşı karşıya. 13 maddede Kudüs'ü anlattık.

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📌 Binlerce yıllık tarihi, mimari eserleri, eşsiz kültürü ile göz kamaştıran, Hz. Ömer'in (RA) teslim almak için bizzat Medine'den geldiği, işgal altındayken Selahaddin Eyyubi'nin tebessüm etmediği Kudüs, İslam'ın gözbebeğidir.

📌 1967 yılından bu yana işgalci zihniyetin tasallutu altında olan Kudüs hakkında mutlaka bilinmesi gereken 13 maddeyi sizler için araştırdık.

Kudüs hakkında 33 alıntı

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Peygamberler diyarı
Peygamberler diyarı

📌 Üç semavi din için de büyük önem arz eden Kudüs'ün tarihi, peygamberlerin hayatları ile doludur. Yaklaşık 5000 yıllık bir maziye sahip olan Kudüs'te neredeyse sokaktaki her taşın dahi bir geçmişi bulunur.

📌 Kudüs; Hz. Davud (AS), Hz. Süleyman (AS), Hz. Yahya (AS), Hz. Zekeriya (AS), Hz. İsa (AS) ve Resulullah'ı (SAV) farklı dönemlerde misafir etmiştir.

Peygamberler ışığında Kudüs'ün önemi

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Büyük yanılgı
Büyük yanılgı

📌 Mescid-i Aksa tabiri esasında tek bir mabedi değil geniş bir alanı ifade ediyor. 144 dönümlük geniş bir alan olan Mescid-i Aksa'nın içinde pek çok yapı bulunur.

📌 Bir simge haline gelen Kubbetü's Sahra, Kıble Mescidi, halvethaneler, revaklar, medreseler başta olmak üzere pek çok mimari yapıdan müteşekkil geniş arazi, Mescid-i Aksa olarak bilinir.

Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar

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Duvarı Yavuz temizletti
Duvarı Yavuz temizletti

📌 Yavuz Sultan Selim, Kudüs'ü Osmanlı İmparatorluğu'na dahil ettiğinde şehrin imarına da el atmıştır. Hristiyan bir kadının Yahudilerin ibadet mahalline çöp attığını gördükten sonra geniş çaplı temizlik faaliyeti başlatır.

📌 Üç ayı geçen bir süreçte yürütülen temizlik süresince bugün "Batı Duvarı" olarak kabul edilen Burak Duvarı ortaya çıkarılır. Bu da Osmanlıların azınlıkların haklarına gösterdiği riayeti gösterir.

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Miraç makamı
Miraç makamı

📌 İslam tarihinde önemli bir yer tutan Miraç hadisesi Kudüs'te yaşanır. Allah Resulü (SAV) Burak isimli binekle Kudüs'e geldi ve onu Batı Duvarı'na bağladı. Bu olay "İsra" olarak isimlendirilir. Hadiseden sonra duvarın adı Müslümanlarca Burak Duvarı olarak kabul edilir.

📌 Resulullah (SAV) Mescid-i Aksa'da, iki rekat namaz kıldıktan sonra Miraç hadisesi gerçekleşir. Miraç hadisesinin gerçekleştiği yer olması bakımından Kudüs, ilahi bir yolculuğu da temsil eder.

Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde neler yaşadı?

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