13 maddede Kudüs

📌 Üç semavi din için de büyük önem arz eden Kudüs'ün tarihi, peygamberlerin hayatları ile doludur. Yaklaşık 5000 yıllık bir maziye sahip olan Kudüs'te neredeyse sokaktaki her taşın dahi bir geçmişi bulunur.

📌 Kudüs; Hz. Davud (AS), Hz. Süleyman (AS), Hz. Yahya (AS), Hz. Zekeriya (AS), Hz. İsa (AS) ve Resulullah'ı (SAV) farklı dönemlerde misafir etmiştir.

Peygamberler ışığında Kudüs'ün önemi