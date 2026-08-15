13 maddede Kudüs

3 /15 Büyük yanılgı















📌 Mescid-i Aksa tabiri esasında tek bir mabedi değil geniş bir alanı ifade ediyor. 144 dönümlük geniş bir alan olan Mescid-i Aksa'nın içinde pek çok yapı bulunur.

📌 Bir simge haline gelen Kubbetü's Sahra, Kıble Mescidi, halvethaneler, revaklar, medreseler başta olmak üzere pek çok mimari yapıdan müteşekkil geniş arazi, Mescid-i Aksa olarak bilinir.

Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan yapılar