Kur'an-ı Kerim'e gösterilen edep ve adaplar

📌 Asla şüphe olmayan kitap

◾ Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın (CC) insanlığa bir hitabı, kelamıdır. Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de dinin ne olduğundan daha önce kendisine kitap verilen kavimlere kadar pek çok hususu bizlere anlatır. Burada maksad müminlere ibret alınacak bir mesel vermektir. Resul-i Ekrem (SAV) ise Kur'an'ı tebliğ eden yegane elçidir.

"İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir."

Bakara Suresi 2. Ayet

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Bakara Suresi 2. Ayet Tefsiri

◾ Bakara sûresi Medine'de nâzil olduğuna göre daha önce birçok sûrenin gelmiş olması gerekir. Bu sûrelerle önemli bir kısmı tamamlanmış bulunan metne "kitap" demek uygun görülmüştür. "Şüphe yok" ifadesi, hem kitabın Allah'tan geldiği, anlatmak istediğini açıkça anlatabildiği hem de onun bir kılavuz, rehber, ışık olmasıyla ilgilidir; her iki konuda da şüpheye yer yoktur. "Rehber" diye çevirdiğimiz hüdâ hidâyetle aynı kökten olup Allah'ın razı olduğu hayat tarzında, iman, ibadet ve ahlâk yolunda ilâhî rehberliği ifade etmektedir.

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