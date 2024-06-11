Kullukta zirve Kalbi Selim kavramı

◼ Kalbi tüm bu olumsuzluklardan uzak tutmanın yolu ise tefekkür eylemini sürekli olarak gerçekleştirmektir. Tefekkür insan için vazgeçilmez bir eylem, kalbi diri tutan bir haldir.

◼ İnsanın manevi merdivendeki basamakları çıkması, kendisini manevi alemde diğer insanlardan ayırması ve kalbinin tatmin olmasının yolu kalbini ilerletmesine bağlıdır.

ACZ DOLU BİR İTİRAF DUA