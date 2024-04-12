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Hakim Tirmizi'ye göre "Kalbin Anlamı"

İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan, velilik konusundaki görüşleri ile tanınan, gençlik yaşlarından itibaren eli kalem tutan ve vefatına kadar durmaksızın kitap telif eden Hakim Tirmizi, Ekrem Demirli'nin dilimize kazandırdığı "Kalbin Anlamı" başlıklı eserinde ayetlerden hareket ederek kalp, sadr ve lüb kavramlarının çevresinde "gönül" meselesini ele alıyor. Bu çalışma Kur'an-ı Kerim kültürü için önemli bir çalışma olarak karşılık buluyor. Hakim Tirmizi'nin "Kalbin Anlamı" başlıklı eserinden bazı cümlelerin altını çizdik...

Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:02
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Bir insan, ölmedikçe kıyameti göremez.

Hakim Tirmizi

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Gerçekte fıkıh ise, kalbin anlayışı demektir.

Hakim Tirmizi

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Kula hidayet eden, onu razı olduğu davranışları yapmaya ve kendisini doğrulamaya erdiren Allah olduğu için ihsan, Allah'tandır.

Hakim Tirmizi

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Kalp iman nurunun kaynağıdır.

Hakim Tirmizi

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Marifet ise, Allah'tan kuluna dönük bir iyiliktir. Allah [kendisine doğru yolu göstermiş olmakla] kuluna nimetlerinin ve ihsanlarının kapısını kendiliğinden açmıştır.

Hakim Tirmizi

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