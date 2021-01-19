İki kanatlı sahabi Cafer-i Tayyar kimdir?

📌Necaşi Müslümanlara dinlerinin neyi emrettiğini, Hz. İsa hakkındaki görüşlerini ve neden önünde eğilmediklerini sordu. Sorulan soruları cevaplamak için Cafer bin Ebu Talip öne çıktı ve şöyle dedi:

📝 "Onu bize aslını ve neslini yakinen bildiğimiz, içimizden bir adam getirdi. Bizden önce gelenlere Peygamberler gönderdiği gibi Onu da bize Allah gönderdi. Bize iyiliği, doğruluğu, vefakarlığı, emanete riayeti emretti. Putlara tapmaktan men ederek bize eşi ve benzeri olmayan tek Allah'a ibadeti emretti. Onu derhal tasdik ettik. Allah'ın kelamını anlamaya çalıştık; O bize Allah'ın indinden getirdiğini öğretti. Biz böyle hareket edince kavmimiz bize düşman oldu. Hak Peygambere kin besleyip onu yalanladılar ve öldürmek istediler, bizim de tekrar putlara ibadet etmemizi arzuladılar. Biz de kavmimizin şerrinden kaçıp senin himayene sığındık.

Selam hususuna gelince, Allah'ın Resulü bize cennet ehlinin selamını öğreterek onu yapmamızı emretti. Bunun içindir ki, sana kendi aramızda selamlaştığımız gibi selam verdik. Meryemoğlu İsa meselesine gelince, O Allah'ın kulu ve Resulüdür. O'nun Meryem'e ilka ettiği kelimesi, O'ndan bir nefistir. Ve temiz bir bakirenin oğludur."

Bunun üzerine Necaşi yerden bir saman çöpü alarak:

- "Vallahi Meryem'in oğlu (a.s.) bu ölçünün üstüne şu çöp kadar da olsa bir şey söylemedi." dedi.

Mısır fatihi: Amr bin As