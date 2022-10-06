Esma-i Hüsna'nın insandaki tecellisi

🔸 Varlık âlemi içinde Allah'ın (CC) bütün Esma'sının tecelli ettiği yegâne varlık insandır. Fakat Rabbimizin bütün Esma'sı tek bir kişide toplanmaz. Her bir kişide farklı farklı Esma'lar tecelli eder.

🔸 Evrendeki diğer canlılar için de bu durum geçerlidir. Her varlık Esma'nın bir yönünü yansıtır. Çiçekler, böcekler bir yönünü, ateş bir yönünü anlatır. Ancak bu isimlerin hepsini bir yönden yansıtan insanın kendisidir.

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"Velekad kerramnâ benî âdeme ve hamelnâhum fîl-berri vel-bahri ve razaknâhum minet-tayyibâti ve faddalnâhum 'alâ keśîrin mimmen halaknâ tafdîlâ"

Ve and olsun ki; Âdemoğlunu kerem sahibi (şerefli) kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helâl şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet (açısından) üstün kıldık.

İsra Suresi, 70.ayet

Esma-i Hüsna'yı niçin öğrenmeliyiz?