Esma-i Hüsna’yı niçin öğrenmeliyiz?

🔹 Allah (CC) Teâla'yı gözle göremeyiz, varlığını biliriz. Fakat ruhumuz O'nu hisseder, onu anmak ve anılan mekânlarda bulunmak ister. Bundan dolayı, Esma-i Hüsna üzerinden ruhumuzun gıdasını ve maneviyat aşılamasını yapmamız şarttır. Esma-i Hüsna'yı öğrenmek ve bu muazzam isimleri hayatımızla bütünleştirmemiz gerekir.

🔹 Rabbimiz hem çok zahir hem de hiç gözleyemeyeceğimiz için batındır. Rabbimizin izlerini her şeyde görebilir hem de hiçbir yerde göremeyebiliriz. Bu, çevremize hangi nazarla baktığımıza bağlıdır. Esma-i Hüsna'yı yaşantımıza dahil edersek her yerde Rabbimizin tecellisini görmemiz mümkün hale gelir.