Güzel ahlaklı insanların vasıfları

🔷 Eğer bizim ahlaki yapımız temelden bozuksa, mesela biz menfaatçiysek, insanları kullanmakta sakınca görmüyorsak, asalak, tembel, başkalarının sırtından geçinmeye çalışıyorsak, bizim sevecen bir yaklaşımımız bile "bunun arkasından ne gelecek" şeklinde bir beklentiye sebep olabilir.

🔺 Bu konuyu çalışanlar diyorlar ki, karakter temelden bozuksa eğer, birtakım teknikleri uygulamamız bir manevra ve hile olarak algılanır.