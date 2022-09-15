Güzel ahlaklı insanların vasıfları
Ahlak kavramı insanın tutum ve davranışlarını ifade eder. Mahlukatın en şereflisi olan insan, akıl ve duygulara sahip olmasıyla birlikte bir iradeye de sahiptir. Düşünce, his ve isteklerini birlikte iyi yönetebilen kişi güzel ahlaka yakındır. Peki, güzel ahlaka sahip olmanın temel vasıfları nelerdir? Nasıl güzel bir ahlaka sahip olabiliriz?
Giriş Tarihi: 15.09.2022
08:27
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
08:39
🔷 Huy, tabiat, insanın tutum ve davranışları gibi manalara gelen ahlak, kişiliğimizin diğer adıdır. Kişiliğimizi güzelleştirmek kalitemizi artırarak güzellikler sergilememize vesile olur.
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Müminlerin annesi Hz. Aişe'ye (RANHA) sorarlar: Resûlullah'ın (SAV) ahlâkı nasıldı? Aldıkları cevap şu olur:" Siz Kur'anı okumadınız mı? Resûlullah'ın (SAV) ahlâkı Kur'an'dı." der.
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Yıllarını eğitime ve ilme adayan Fatma Bayram, insan ilişkilerini ele aldığı derslerin ikincisinde güzel ahlak sahibi insanların özelliklerini ele aldı. Biz de sizler için bu dersten notlar çıkardık.
Kur'an-ı Kerim'de İnsan İlişkileri- II
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🔷 Eğer bizim ahlaki yapımız temelden bozuksa,
mesela biz menfaatçiysek, insanları kullanmakta sakınca görmüyorsak, asalak, tembel, başkalarının sırtından geçinmeye çalışıyorsak, bizim sevecen bir yaklaşımımız bile "bunun arkasından ne gelecek" şeklinde bir beklentiye sebep olabilir.
🔺 Bu konuyu çalışanlar diyorlar ki,
karakter temelden bozuksa eğer, birtakım teknikleri uygulamamız bir manevra ve hile olarak algılanır.
Rabbimiz ile İlişkimizin İnsani İlişkilerimize Yansıyışı
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İlişkiler tekniklerle yürümez. Aranızda düzgün ilişki olmayan bir ilişkide, manevra yapıp teknik uygulamanız anlaşılır, samimi olmadığınız hissedilirse, karşımızdakiyle ilişkimizi daha da kötü bir noktaya getirebilir.
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🔷 En çok yatırım yapmamız gereken şey, kendi ahlakımızdır.
Aslında insan ilişkilerine odaklandığımızı zannederken bakıyoruz ki kendi karakterimize odaklanmış oluyoruz. Kendi ahlakımıza odaklanmış oluyoruz.
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Nefsi mertebelerde yükselişimizi, kemale doğru gidişimizi ne kadar başarıyla gerçekleştirirsek, bütün ilişkilerimize güzellik ve büyük bir iyilik yansıyacaktır.
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🔷 En büyük malzememiz insan ilişkilerinde, kendimiziz. Bunu Efendimizin (SAV) hayatında da çokça görebiliriz. Kur'an'da "
arkadaşınızı tanıyın" diye hatırlatıyor Mekkeli müşriklere. Yine siyer müellifleri Efendimiz'e (SAV) ilk iman eden insanların çoğunun, ortada Kur'an'dan belki de üç beş ayet varken, Hz. Hatice (RANHA), Hz. Ebubekir (RA) gibi ilk iman edenlerin, O'nun karakterine ve ahlakına güvenerek iman ettiklerini belirtir.
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Abdullah b. Selam (RA) bile, "ben O'nun yüzüne baktığımda bir yalancının yüzü olmadığını anladım" diyor.
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Yaşantısının, ahlakının içlerinde hiçbir suizan oluşturmamasına güveniyorlar. Dolayısıyla ilk Müslümanlara bakarak insan ilişkilerinde en büyük zeminin insan karakteri olduğu örneğini göstermesi açısından çok önemlidir. Ama insan bunu kabul etmek konusunda zorlanıyor.
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