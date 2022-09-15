Esma-i Hüsna üzerinden dua

💠 İslam âlimleri İsm-i Azam'ın hangisi olduğunu konusunda farklı rivayetlerde bulunurlar. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimizin (SAV) dua metinlerinde Esma-i Hüsna örnekleri vardır.

💠 Peygamber Efendimiz (SAV) bir gün, bir adamın dua ettiğini duyar. Bu duanın içinde öyle bir isim söyler ki İsm-i Azam'dır. "Allah, onun duasını onun için kabul edecektir" der.

💠 İsm-i Azam ayetlerde belirtilmez, tıpkı Kadir Gecesi gibi. Kadir Gecesi diye bir gecenin var olduğu bilinse de hangi gün olduğuna dair net tarih yoktur.

💠 Bizleri cehennemden kurtaracak bir amel var, ama bu hangisidir? Bu, bir yetimin başını okşadığınız için de yardıma muhtaç birine yardım ettiğiniz için de olabilir. İşte bu bilinmezlik bizim her şeyi ciddiye almamızı sağlar.

Bir sevgi tezahürü: Hediyeleşmek