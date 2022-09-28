Esma-i Hüsna ile hemhal olmak

💠 Esma-i Hüsna, Allah (CC) hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder, kullarda saygı hissi uyandırır. Rabbimizin isimlerini öğrenmek, yaşantımızı anlamlandırır. Peygamber Efendimiz (SAV) Esma-i Hüsna için şöyle buyurur: "Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır kim onları ezberler ve sayarsa cennetliktir."

💠 Hadis, Buhari ve Müslim'de geçer. Bu yüzden doğruluğu tartışılmaz. Hadis-i şerifte geçen "ihsa" kelimesi "devamlı saymak" ve "saygı duymak" anlamlarına gelir.

💠 "İhsa" kelimesinin bizlere bir mesaj vardır. O da şudur: Cenab-ı Hakkı'n isimlerini saygı duymak ve bunu yaparken de dilimizden düşürmemek gereklidir.

Buhari kimdir?

Özbekistan'ın Buhara kentinde yaşamış Fars bir muhaddistir. Kütüb-i Sitte ve Sahih-i Buhari eserleri günümüze ışık tutan hadis kaynaklarının başında gelir.

Müslim kimdir?

İmam Müslim, 9. yüzyılda yaşamış önemli muhaddislerden olup Sahih-i Müslim adlı eseri, hadis ilminin önemli kaynaklarından biridir.