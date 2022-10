🔹 Bugün dünya dört tarafı adalar ve denizlerle çevrili kocaman bir mutsuz insanlar gezegenidir. Etrafımızdaki ve diğer kıtalardaki hemen herkes her türlü maddi refaha rağmen mutlu değil.

🔹 Birleşmiş Milletler'in her sene yayınladığı rapora göre her geçen sene ülkelerin mutluluk seviyeleri daha da aşağı düşüyor. Aslında durum dışarıdan bir tezat gibi görünüyor.

Hız ve haz çağında insan