Haftanın en çok okunan içerikleri

Ayna nöronlar

➡ Eline iğne batan birinin, canının yandığını hissettiğimizde aynı duyguyu hissetmiş gibi yüzümüze neden aynı ifade oturur? Bir başkasının esnemesine baktığımızda neden biz de esneriz?

➡ Ekşi bir şey tadıp yüzü kırışan bir kişi gördüğümüzde neden bizim de yüzümüz kırışır? İşte tüm bu eylemlerin nedeni ayna nöronlardır. Bu haberimizde ayna nöronları tüm yönleri ile ele aldık.

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