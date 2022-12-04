Haftanın en çok okunan içerikleri
Yine dolu dolu geçen yoğun bir haftayı geride bıraktık. Hayat hızla akarken biz de siz değerli okuyucularımıza daha fazla katkı sunmak için çalıştık, emek mahsulü olan içerikler ürettik. İşte Fikriyat'ta bu haftanın en çok okunan içerikleri sizlerle...
Giriş Tarihi: 04.12.2022
16:55
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
17:27
Ayna nöronlar
➡ Eline iğne batan birinin, canının yandığını hissettiğimizde
aynı duyguyu hissetmiş gibi yüzümüze neden aynı ifade oturur? Bir başkasının esnemesine baktığımızda neden biz de esneriz?
➡ Ekşi bir şey tadıp yüzü kırışan bir kişi gördüğümüzde
neden bizim de yüzümüz kırışır? İşte tüm bu eylemlerin nedeni ayna nöronlardır. Bu haberimizde ayna nöronları tüm yönleri ile ele aldık.
Haberin tamamını okumak için tıklayın
II. Abdülhamid'in gözde semti: Kağıthane
➡
İstanbul'un her semti, her mahallesi bir tarihe ayna tutar. Aynı zamanda tarihte en çok sevilen şehirlerden olan İstanbul'un her muhitinin farklı sevdalıları vardır.
➡ Osmanlıların son büyük hükümdarı
Sultan II.Abdülhamid Han tam bir Kağıthane meftunu idi. Şehzadelik yıllarından itibaren sık sık Kağıthane'ye uğrayan Sultan, bu muhiti çok severdi.
Haberin tamamını okumak için tıklayın
Türkiye'nin en eski ahşap camisi: Göğceli Camii
➡ Cami esasında
bir araya getiren anlamına gelir. Asırlardır Müslüman alemini toplayan, süsleyen ve bir arada tutan camilerden birisi de Göğceli Camii'dir.
➡
Selçuklu yapısı olan eser, Türkiye'nin en eski ahşap camisi olmasıyla öne çıkıyor.
Haberin tamamını okumak için tıklayın
Türklerin ilk kadın hükümdarı Tomris
➡ Yakın zamanda sinema filmi yayınlanan
Tomris Hatun Türklerin ilk kadın hükümdarıdır. Pers Kralı ile giriştiği mücadeleyle tanınan Tomris, T ürk obalarını bir araya toplayarak büyük bozkıra hakim olur.
➡ Sizler için
Tomris'in hayatını, savaşlarını ve başarılarını araştırdık.
Haberin tamamını okumak için tıklayın
Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri
➡
22 Kasım tarihinde Rahmet-i Rahman'a kavuşan Raşit Küçük, ülkemizin en müstesna ilim adamlarından biriydi. İlmi çalışmalarını ve sosyal hayatını beraber yürüten usta ismi İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün anlattı.
➡
"Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri" başlıklı haberimiz arşivlerinizde bulunması gereken bir çalışma. İçerikte ilk defa göreceğiniz fotoğraflar ve kayıtlar mevcut.
Haberin tamamını okumak için tıklayın