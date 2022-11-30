II. Abdülhamid’in gözde semti: Kağıthane

Çeşitli etkinlikler ve büyük proje

🔷 Kağıthane, esnaf ve sanatkarların zaman zaman toplanıp elleriyle imal ettikleri malları sergiledikleri bir yer olarak da ünlüdür. Özellikle kuyumcular ve müzehhipler burada toplanırdı.

🔷 Osmanlı'nın en ihtişamlı dönemi olan Kanuni Sultan Süleyman zamanında, şehzadelerin sünnet törenlerindeki eğlenceler Kağıthane'de yapılırdı. Dönemin usta mimarı Sinan, Kanuni'nin emriyle Osmanlı'nın en pahalı su sistemi inşaatını başlatır. Bu tesis, Kağıthane Deresi'nin Belgrad Ormanları içindeki iki kolunun sularını toplar ve oradan semtlere dağıtır.

🔷 Kırkçeşme olarak adlandırılan bu su yolu, 50 km uzunluğundaydı. 33 kemerin geçtiği ve günde 17 bin metreküp su taşırdı.

Müzehhip nedir?

Tezhip sanatını icra edenlere verilen addır. Hattatların yazıları ile berat ve menşurların tuğra ve yazılarını süsleyen müzehhepler Osmanlı Devleti'nde özellikle XV. yüzyıldan itibaren en saygın sanatkarlar arasında yer aldı.