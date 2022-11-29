Raşit Küçük kimdir? | Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri

İlim peşinde bir gençlik

🔹 İlim sadece okullarla sınırlı bir mefhum değildir. Bilhassa İslami ilimler eğitimi ülkemizde okullardan ziyade müstakil alimlerden öğrenilmiştir. Zamanla gelenekselleşen bu yöntem ile yetişen alimlerden birisi de Raşit Küçük'tür. Küçük Konya'daki eğitim hayatı boyunca alimlerle tanışarak, Konya'nın ileri gelen ilim adamlarından dersler alarak kendini besler.

"Konya'daki eğitimi sonrası üniversite hayatı tamamlanınca Erzurum İmam Hatip Lisesi'ne tayini çıkar. Burada dört yıl görev yapmıştır. Fakat bu 4 yılda uzun seneler görev yapmış gibi Erzurum halkına kendisini sevdirmiştir.

🔹 Ergün bu sevgiyi şu cümlelerle ifade etti:

"Erzurum'un hocamız üzerinde, hocamızın da Erzurum üzerinde ayrı bir sevgisi, ayrı bir muhabbeti vardır. Onun için Erzurumlular hocamızı hep Erzurumlu bilirler. Biz de uzun yıllar hocamızın Antalyalı olduğunu bilmezdik o denli Erzurum'u yaşar, anlatır ve Erzurumlular tarafından ziyaret edilirdi. Hala Erzurumlular hocamızı bırakmış değiller. Tabi Erzurum'daki bu sürede yaşadığı olaylar malum. O zaman 12 Eylül öncesi gençlik hareketleri, talebe hareketlerinde hocam da zaman zaman bazı şeylerden nasibini alır. Okul içerisindeki sıkıntılar, şehirde yaşanan sıkıntılar, emniyet güçleriyle karşı karşıya gelişler. Her biri yine Erzurum'da başladığı, yaşadığı maceralardandır."