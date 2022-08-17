17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller
Türkiye tarihte binlerce can kaybına yok açan pek çok depremle karşı karşıya kaldı. Şüphesiz bu depremlerin en yıkıcısı 17 Ağustos 1999 Gölcük depremiydi. Çok miktarda can ve mal kaybına neden olan depremin odak noktasında Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan şehirler vardı. Peki, 17 Ağustos depreminin yıkıcılığını artıran mimari ihmaller nelerdir?
Giriş Tarihi: 17.08.2022
17:13
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
17:21
🔹 İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri kendisine barınmak için
pek çok farklı mekan ve mesken seçti. Bu mesken kimi zaman bir mağara kimi zaman ahşap kazıklardan örtülü bir yer, kimi zaman ise topraktan bir barınaktı.
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Doğal afetler tüm bu mekanlarda hayatını sürdürürken insanoğlunun varlığından endişe duyduğu, korunmaya çalıştığı, hayatını hıfzetmek istediği temel bir etmen oldu.
45 saniyenin acı tarifi "17 Ağustos 1999"
🔹 İnsanoğlu daima hayatını seller, depremler, yangınlar ve volkan patlamaları gibi
doğal afetlerden korumanın yollarını aradı. Bunun sonucu olarak kendine edindiği mekanları mesken daha güçlü ve dirayetli kılma çabası içerisine girdi.
🔹 Ancak insanoğlu bir yandan kendini
doğal tehlikelerden korumanın yollarını ararken bir yandan da doğaya müdahale etmeye ve kainattaki ilahi düzeni baltalamaya devam etti.
Tarihte İslam coğrafyalarında meydana gelen depremler
🔹 Zaman içerisinde sürekli meydana gelen
insanoğluna kendisine doğal afetler ne zaman, nerede, ne tür bir afetle karşılaşabileceği gibi kümülatif bir bilgi birikiminin kapılarını araladı.
🔹 İnsanlar şehirlerini
su yatakları üzerinde kurmamaya, deprem ve doğal afetlere maruz kalan bölgelere yerleştirmemeye gayret ettiler. yılın hangi vakitlerinde yoğun yağışların olduğu, hangi afetlerle karşılaşıldığı belirlendi ve birtakım önlemler alındı. Geliştirilen takvimler sayesinde
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🔹 Dünya tarihinde
yeni gelişmeler ve keşifler sanayi ve teknolojiye dair doğal afetlere karşı en etkili çözümlerin bulunmasını sağladı. Özellikle felaketler için deprem gibi mimari olarak yeni malzemeler üretildi.
🔹 Dünyanın deprem haritası çıkarılarak
sismik araştırmalar yapıldı ve deprem önemli bir bilim alanı olarak derin çalışmaların odak noktası oldu.
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🔹 Türkiye'de de derinleşen araştırmalar, önemli fay hatlarını içerisinde barındıran
ülkemiz için yeni öneriler ve çıkarımlar barındırdı. Bunlardan ilki fay hatları üzerindeki şehirleşme faaliyetlerinin daha risksiz bölgelere kaydırılması yönündeydi.
Fay hattı nedir? Farklı kıtların birbirine sürtünmesi sonucu oluşan yapıya fay denir. Fayların birbirine sürtünmesi sonucu deprem oluşur.
🔹 Ayrıca fay hattında yer alan şehirler deprem riski olarak
en fazla sorumluluğun yüklendiği bölgelerdi. Bu bölgelerdeki imar faaliyetlerinin diğer bölgelere oranla daha dikkatli gerçekleştirmesi ve daha hassa olunması bu yöndeki en kayda değer maddeydi.
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