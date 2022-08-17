17 Ağustos depreminin ardındaki mimari ihmaller

🔹 İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri kendisine barınmak için pek çok farklı mekan ve mesken seçti. Bu mesken kimi zaman bir mağara kimi zaman ahşap kazıklardan örtülü bir yer, kimi zaman ise topraktan bir barınaktı.

🔹 Doğal afetler tüm bu mekanlarda hayatını sürdürürken insanoğlunun varlığından endişe duyduğu, korunmaya çalıştığı, hayatını hıfzetmek istediği temel bir etmen oldu.