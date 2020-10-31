Türkiye’nin tsunami tarihi ve bölgelere göre tsunami riski

Büyük bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir süre için devam edebilir ve bu dalgaların şiddeti ve büyüklüğünün gittikçe azalacağı garanti edilemez.

Ege'de yaşanan depremlerde, özellikle kırılma, aşağı, yukarı olduğu için deniz tabanı hareket ettiğinden dolayı doğrudan küçük tsunamiler oluştururlar.