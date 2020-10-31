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Türkiye’nin tsunami tarihi ve bölgelere göre tsunami riski

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin etkisiyle deniz seviyesi yükseldi; bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Suyun yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşması tsunami paniğine yol açtı. Uzmanlar, sismik açıdan oldukça etkin bir bölge olan Ege bölgesinde yaşanan depremlerde tsunaminin görülebileceğine dikkat çekiyorlar. Peki, geçmişte hangi depremlerde tsunami yaşandı? Türkiye'nin diğer denizlerinde tsunami görülme ihtimali nedir?

Giriş Tarihi: 31.10.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 17:50
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TSUNAMİ NEDİR?
TSUNAMİ NEDİR?

Büyük bir tsunamide bu dalga serisi bir saatten uzun bir süre için devam edebilir ve bu dalgaların şiddeti ve büyüklüğünün gittikçe azalacağı garanti edilemez.

Ege'de yaşanan depremlerde, özellikle kırılma, aşağı, yukarı olduğu için deniz tabanı hareket ettiğinden dolayı doğrudan küçük tsunamiler oluştururlar.

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TSUNAMİ NEDEN OLUR?
TSUNAMİ NEDEN OLUR?

Bir depremin tsunamiye yol açması, ne kadar şiddetli olduğu ve ne kadar derinde gerçekleştiğine bağlı.

Tsunamiyi önceden tahmin etmek neredeyse imkânsızdır. Eğer kıyılardaki sular aniden çekilirse, birkaç dakika önceden uyarı yapmak mümkün olabilir.

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TÜRKİYE'NİN TSUNAMİ TARİHİ
TÜRKİYE'NİN TSUNAMİ TARİHİ

Gerçekleşen tsunamiler başta Marmara Denizi olmak üzere ülkemizi çevreleyen tüm denizlerde gözlemlenmiştir. Depremler tarafından tetiklenen toprak kaymaları da zaman zaman tsunamilere yol açabiliyor.

Tsunaminin etkili olduğu depremler, 1509 ve 1894 tarihli İstanbul, 1598 tarihli Amasya, 1963 tarihli Doğu Marmara, 1939 Erzincan, 1968 Bartın depremleridir.

Deprem öncesi, anı ve sonrası alınacak önlemler

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6 METRELİK DALGALAR YENİKAPI SURLARINI AŞMIŞTI
6 METRELİK DALGALAR YENİKAPI SURLARINI AŞMIŞTI

Son 4100 yıl boyunca, Marmara Denizi'nde 300'den fazla yıkıcı deprem meydana geldi. Bunlardan 40'ı tsunamiye yol açtı.

Yaklaşık 8 büyüklüğündeki 1509 İstanbul depremi, Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedilmiş ve hasara yol açmıştı. 6 metreyi geçen dalgaların Yenikapı'da surları aştığı tarihsel belgelerden anlaşılır.

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MARMARA’DAKİ PEK ÇOK DEPREMDE TSUNAMİ GÖRÜLDÜ
MARMARA’DAKİ PEK ÇOK DEPREMDE TSUNAMİ GÖRÜLDÜ

Deniz seviyesi önce alçalmış, daha sonra kuvvetli dalgalar İstanbul kıyılarını vurmuştu. Tsunami dalgasının yaklaşık 6 metre olduğu gözlenmişti.

18 Eylül 1963 tarihli Doğu Marmara depremi sonrasında Mudanya kıyılarında tsunami izleri görülmüştü.

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