Türkiye’nin tsunami tarihi ve bölgelere göre tsunami riski
Türkiye’nin tsunami tarihi ve bölgelere göre tsunami riski
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin etkisiyle deniz seviyesi yükseldi; bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. Suyun yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşması tsunami paniğine yol açtı. Uzmanlar, sismik açıdan oldukça etkin bir bölge olan Ege bölgesinde yaşanan depremlerde tsunaminin görülebileceğine dikkat çekiyorlar. Peki, geçmişte hangi depremlerde tsunami yaşandı? Türkiye'nin diğer denizlerinde tsunami görülme ihtimali nedir?
Giriş Tarihi: 31.10.2020
17:45
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
17:50