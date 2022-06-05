Mim Kemal Öke’nin ‘Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı’ eserinden alıntılar
Mim Kemal Öke ve kalemdaşların ele aldığı
'Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı' Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında hükmettiği toprakları elinden almak ve bu cihan devletine son vermek için, sömürge devletlerinin ve bunların Osmanlı içerisindeki işbirlikçilerinin devlet içerisinde yürütmüş oldukları operasyonları ele alan bu eser, dikkatle okunulması ve ders alınması gereken önemli bir özellik taşıyor. Eserde başta İngiltere olmak üzere yabancı ülkelerin casuslarının, bu koca çınarı içten içe nasıl çürütme planları ele aldıkları gün yüzüne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 05.06.2022
17:17
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Bir siyaset bilimi profesörü olan Mim Kemal Öke, 1955 yılında İstanbul'da doğar. 1973 yılında Robert Kolejinden mezun olduktan sonra eğitiminin geri kalanını İngiltere'de tamamlar ve İngiltere'de iktisat ve tarih alanında ihtisas yapar.
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35 yaşında profesörlük ünvanını kazanarak Türkiye'nin en genç profesörü olma başarısını elde eden Öke; tarihe, bilime ve diğer pek çok alana dair yazdığı eserleriyle Türk toplumunun saygısını kazanır.
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Bir tarihçi ve uluslararası ilişkiler uzmanı olarak da tanınan Öke'nin, Musul, Irak, Filistin ve Ermeni sorunları ile Türkiye ve Türk kimliği üzerine yazdığı kitaplarla da adından söz ettirir.
🔸 Son zamanlarda akademisyenliğin yanı sıra
tasavvufa olan merakıyla da gündeme gelen Mim Kemal Öke, bazı kitaplarında tasavvufi meseleler üzerinde incelemelerde bulunur.
Filistin'in işgaline sebep olan işgal politikası: Siyonizm
"Londra için Ortadoğu'da kilidi, Arap İsyanı açabilecektir. Ancak, başarı; isyana bütün Osmanlı Arap nüfusunun katılması ile ingilizler'in Mısır'dan hareketla, Emir Hüseyin'e lojistik destek vermelerine bağlıdır. Oysa ki, teşebbüsleri akim kalsa da Türkler, kanal taaruzlarıyla, İngilizler'i Mısır'a hapsetmişlerdir.
Ümit, Londra için, yok gibidir. Ta ki, Aaronsohn diye biri Filistin'deki Siyonistleri İngilizlerin savaş alanlarına katılmaya çağırıncaya kadar!.."
Mim Kemal Öke
Asırlık kültür Londra'da görücüye çıkacak
"Osmanlı Ortadoğusu'nu işgal edecek İngiliz gücü, Siyonist ajanların sayesinde Türk tahkimatını bilmekteydi. Kendisine "Boğa" denen Gn. Allenby, Türklere karşı bir "şaşırtma" tuzağı da hazırlayacaktı.
İngiliz taarruzunun planlarını ihtiva eden kurmay çantasının Türklerin eline geçmesi tezgahlandı. Tabii ki, bu dosya muharebe taktiklerini, en önemli ayrıntıları değiştirilerek, ihtiva edecek ve Türkler yanıltılacaktı."
Mim Kemal Öke
Katip Çelebi'nin başyapıtı: Mizanü'l Hak
"Osmanlı'nın kahramanca direnişine rağmen sürpriz unsurunun da yardımıyla Allenby, güney Filistin'i işgal etti. Kudüs'e girdiğinde ilk sözü;
"İşte, Haçlı Seferleri bugün bitti." olacaktır.
Allenby için İngilizler öyle propaganda yapmışlardı ki, onun ismini "El Nebi" diye Arapçalaştırarak, Londra'da Malta Şövalyeliği ile takdis edilecek bu Hıristiyan generalini nerede ise "Mehdi" dir diyerek urbanı inandırmaya çalışacaklardı. Kaldı ki, ilginçtir, Almanya ve Avusturya Osmanlı'nın müttefiği olmalarına rağmen bu ülkelerdeki kiliseler, Kudüs'ün Osmanlı Müslüman Türkünden alınmasını kutlamaktan çekinmeyeceklerdi."
Mim Kemal Öke
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