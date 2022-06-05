Mim Kemal Öke’nin ‘Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı’ eserinden alıntılar

🔸 Bir tarihçi ve uluslararası ilişkiler uzmanı olarak da tanınan Öke'nin, Musul, Irak, Filistin ve Ermeni sorunları ile Türkiye ve Türk kimliği üzerine yazdığı kitaplarla da adından söz ettirir.

🔸 Son zamanlarda akademisyenliğin yanı sıra tasavvufa olan merakıyla da gündeme gelen Mim Kemal Öke, bazı kitaplarında tasavvufi meseleler üzerinde incelemelerde bulunur.