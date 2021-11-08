Hafız-ı Şirazi'den Alıntılar

1390 yılında vefat eden Hafız-ı Şirazi'nin doğum tarihi tam olarak tespit edilememiştir. Tam adı Hâce Şemseddin Muhammed olan şair, İran edebiyatının en büyük isimlerindendir. Kullandığı dil ve duygularını ifade ediş biçimiyle dönemi ve sonrasında yüzlerce şairi etkileyen Hafız'ın divanı hayatta iken bir araya getirilmemiştir. Ailesini geçindirmek için küçük yaşta çalışmaya başlayan Şemseddin Muhammed, zamanla İslami ilimleri ve hafızlığını tamamlar. Kendisinin "Hafız" diye lakaplanması da Kur'an-ı Kerim hafızı olmasından dolayıdır. Şiirin her dalı ile uğraşmasına rağmen Hafız, gazelleri ile şöhrete ulaşır. Hafız-ı Şirazi'nin gazelleri halk arasında söylene söylene tüm dünyaya yayılmıştır. İran'da hemen her evde Hafız divanının bulunması Farisilerin ona verdiği değeri anlamamız açısından mühimdir. Sizler için hazırladığımız alıntıda bulunan eski Türkçe çeviriler şair Ferîdî'ye aittir.

Hâce ne demek?

Farsça kökenli olan sözcük; âlim, hoca ilim sahibi gibi anlamlara gelip kıymetli kişiler için kullanılmıştır.

Şiraz neresidir?

Farisilerin tarih sahnesine çıktığı Fars bölgesinin en büyük şehirlerinden olan Şiraz, İran kültürünün bozulmayan nadir şehirlerindendir. "Güller ve Şairler Şehri" olarak nitelenen Şiraz, İran'ın kültür başkentidir.

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