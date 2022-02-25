Divan şiirinde çiçek imgesi

Bu ne yüzdür bu ne gözdür bu ne zülf ü bu ne bâlâ

Biri lâle biri nergis biri sünbül biri tûbâ

Ahmedî

Günümüz Türkçesiyle

"Bu ne yüz bu ne göz bu ne saç ne yücelik

Biri lale biri nergis biri sünbül biri tuba ağacı"

Ahmedî kimdir?

Edebiyatımızda İskendername ve sonundaki "Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân" kısmı ile şöhret bulan Ahmedî, 14. yüzyıl divan şairlerinden biridir.

📌 Şiirde imgelem benzerlikle de alakalı bir meseledir. Nergis şekil ve benzeyiş olarak göze benzer. Bu sebepten dolayı şairler nergisi sevgilinin gözüne benzeterek ona bir canlılık verirler.

Ahmedi'nin İskendername'sinden hikmet dolu sözler