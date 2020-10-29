Ahmedi'nin İskendername'sinden hikmet dolu sözler

14. yüzyılda Anadolu'da yetişmiş en büyük divan şairi olarak kabul edilen Ahmedi, edebiyatımızda İskendername isimli eseriyle şöhret buldu. Eserde Kur'an'da ismi geçen Zülkarneyn unvanlı İskender'in hikâyesi anlatıldı. İskendername, Türk edebiyatında yazılmış ilk manzum İskender hikâyesiydi. Ayrıca devrin tüm ilimleri hakkında ansiklopedik bilgiler vermesi nedeniyle de bilim tarihi bakımından önem taşıyan didaktik bir eserdi. Son bölümü ise, insanlık tarihinin bir özeti niteliğindeydi. İşte Ahmedi'nin çok kıymetli eseri İskendername'sinden hikmet dolu sözler...
Giriş Tarihi: 29.10.2020
08:46
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
09:49