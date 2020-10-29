Ahmedi'nin İskendername'sinden hikmet dolu sözler

"Yarin açtığı yara merhem,

Yardan gelen dert ilaçtır."

Ahmedi'nin İskendername isimli eserini okumak için tıklayınız

İSKENDERNAME

📌Ahmedi, ilk önemli manzum eserlerden biri olan İskendernâme adllı mesneviyi Germiyanoğlu Süleyman Şah nâmına kaleme alarak 1390'da tamamladı.

📌Eserde hikâye kurgusu içerisinde din, tasavvuf, ahlâk, felsefe, coğrafya, astronomi, metalürji, tıp, siyaset gibi pek çok ansiklopedik bilgi yer aldı. Bunun yanında "Osmanoğulları"na gelinceye kadar tüm devletler ve insanlık tarihi özet olarak aktarıldı.

📌 "Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân" başlıklı son bölümü ilk Türkçe Osmanlı vekayi'nâmelerinden sayıldı. Hükümdarlara ve kumandanlara yönelik öğütlere yer verilmiş olması nedeniyle bir siyasetnâme olarak da değerlendirildi.

Vekayi'nâme: Osmanlı tarihçiliğinde olayları kronolojik sırayla ele alan ayrıntılı tarihlerin genel adı.

📌Yurt içinde ve yurt dışında pek çok yazmasının bulunması, İskendername'nin ne kadar beğenilip okunduğunu göstermektedir.