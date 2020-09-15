Divan şairlerine göre şiirdeki gaye nedir?

📌Her dönemde olduğu gibi klasik dönemde de şairlerin şiir yazmakta belli bir amacı vardı. Bugünkü gibi müstakil poetika eserleri verilmese de, şairlerin şiir görüşleri; divanlarının fahriye bölümünde yahut dibacelerinde (ön söz) yer alırdı.

Poetika nedir?

Aristoteles'in eserine ismini veren bu kavram ünlü düşünüre göre "Üzerinde konuşmak istediğimiz konu, şiir sanatıdır; ilkin genel olarak şiir sanatının ne olduğu, sonra şiir sanatının türleri ile bu türlerin teker teker ne oldukları, sonra da bir şiirin başarılı bir şiir olabilmesi için, onda konunun (öykü=mythos) ne şekilde işlenmesi gerektiği, bundan başka bir şiirin bölümlerinin sayısı ile bunların özellikleri ve daha bu araştırma konusu içine girebilen her şey."dir.

Bir şairin şiir hakkındaki görüşleridir. Örneğin; Orhan Veli ve arkadaşlarının çıkardığı Garip kitabında yer alan ön söz, akımın poetikasıdır. Şiire dair görüşlerine geniş bir şekilde yer verilmiştir.