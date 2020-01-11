Divan edebiyatında sıkça kullanılan terimler

Mâsivâ: "Allah'tan gayrı sayılan her şey" anlamında kullanılır. Mâsivâdan geçmek, kendini Allah'a vermektir. Sufilere gönülde, Allah'tan başka bir şey bulunmaz. Gönlünde başka bir sevgi olan kişi de mâsivâdan kurtulmuş sayılmaz. Dervişliğin aslı ise mâsivâyı terk etmekti.

Sûfîler insanın gönlünü ilâhî tecellilerin yansıdığı parlak bir aynaya, mâsivâyı da yansımayı engelleyen tozlara benzetmiş, ilâhî tecellilerin yansıması için aynanın tozlardan silinip temizlenmesini şart koşmuşlardır.

Kelimenin "siva" şekli de kullanılır.