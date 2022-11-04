Namazgâhlara dâir – 6

(Bu makâlenin beşinci bölümü geçen hafta neşredilmiştir)

Beşiktaş'tan Maçka'ya çıkan yol üzerinde, semte ismini veren bir çeşme vardır: Vâlide Çeşmesi. 1255/1839'da Bezmiâlem Vâlide Sultan'ın yaptırmış olduğu bu çeşmenin birkaç adım arkasında, etrafı parmaklıkla çevrili ve civâr halkının desteği ile ma'mur bir hâlde duran geniş namazgâh sofası da zikre değer (Resim 1).

Yine bir gravürden, Taşkışla ile stadyum arasında kalan sâhada bir fevkānî namazgâhın mevcûdiyetini öğreniyoruz, fakat bugün yoktur (Resim 2).

Kabataş'a gelince, İstanbul'un en eski namazgâhlarından birinin yerini göreceğiz (Resim 3). Fatih Sultan Mehmed'in Çizmecibaşısı Mahmud Bedreddin Ağa'nın 904/1498 târihinde vakfetdiği namazgâh ve kendi kabri, yolun genişlemesi için daraltılarak bırakılmış, bugün sâyebân ağacı ve kabri duruyor.

"Tîz-reftâr olanın pâyîne dâmen dolaşır" mısraının bugün geçerli olmadığını isbât için, eskiden birkaç günde dolaşılabilecek yerleri bir saat içinde gezmiş olduk! Şimdi bir netîce çıkarmağa gelelim: Bugün namazgâhların gerek ibâdet, gerekse istirâhat yeri olarak kullanılma devri geçmiştir. Şu hâlde kültür tarîhimizin mühîm sayfalarından biri olarak; bu son kalanların, asıl sâhibi olan Vakıflar İdâresi'nce tâmir ve muhafazasını istemek hakkımızdır.

Tesbît ettiğim bütün namazgâhlardan bahsetmeğe sahîfelerimiz kâfi değildir. Bu konu, bir kitap olacak kadar geniştir. Bahsimizi, İstanbul'daki namazgâhların –ki bugün çoğu mevcûd değildir- Vakıflar İdâresi'nden alınan bir listesini takdîm ederek kapatıyorum:

İSTANBUL NAMAZGÂHLARI

Âdile Sultan (Koşuyolu) Namazgâhı Âdile Sultan Namazgâhı (Dudullu) Ahmed Efendi (Kuzguncuk-Beylerbeyi) Namazgâhı Ahmed Efendi (Kısıklı-Millet Bahçesi) Namazgâhı Alâiyeli Hacı Mehmed Namazgâhı Ali Gazi Sultan Namazgâhı Ali Paşa Ziştovî Namazgâhı Anadoluhisarı Namazgâhı Arif Efendi (Çoban Çeşmesi) Namazgâhı Âşıklar Namazgâhı Ayrılık Çeşmesi Namazgâhı Ayvansaray (Emetullah Hatun) Namazgâhı Aynalıkavak Namazgâhı Bilâl Ağa Namazgâhı Bostancı Namazgâhı Büyük Çamlıca Namazgâhı Beylerbeyi (Edirnekapısı) Namazgâhı Beylerbeyi (Küplüce) Namazgâhı Beylerbeyi (Papatya sokağı) Namazgâhı Beylerbeyi (İskele) Namazgâhı Beylerbeyi (Çınar sokağı) Namazgâhı Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Namazgâhı Çengelköyü (Bekâr Deresi) Namazgâhı Çengelköyü (Hamdullah Paşa) Namazgâhı Çırpıcı Namazgâhı Çoban Çeşmesi (Yarımburgaz) Namazgâhı Çoban Çeşmesi (Merdivenköyü) Namazgâhı Çubuklu (Damat İbrahim Paşa) Namazgâhı Eğrikapı Namazgâhı Emetullah Hatun Namazgâhı Esma Sultan (Kadırga) Namazgâhı Erenköy (Edhem Efendi sokağı) Namazgâhı Fazlı Paşa Namazgâhı Hacı Evhad Namazgâhı Hacı Mustafa (Selimiye) Namazgâhı Halid Ağa (Haydarpaşa) Namazgâhı Hamdullah Paşa Namazgâhı Harem İskelesi Namazgâhı Haseki Sultan (Yılanlı Ayazma) Namazgâhı Hüsrev Paşa (Hasköy) Namazgâhı Hüsrev Paşa (Çoban Çeşmesi, Yarım Burgaz) Namazgâhı İç Erenköyü (Meşeli Bağ) Namazgâhı İç Erenköyü (Meşeli Bağ) Namazgâhı (ayrı) İbnülemin Ahmed Ağa Namazgâhı İbrahim Ağa Namazgâhı İmamzâde Edhem Ağa Namazgâhı İshak Ağa Namazgâhı Ihlamur Namazgâhı Kabataş İskelesi (Çizmecibaşı) Namazgâhı Kadırga Namazgâhı Kadıköyü Köftüncü Sokak Namazgâhı Kadıköyü (Kuyubaşı) (Mihrimah Sultan) Namazgâhı Kadınlar Namazgâhı Kalyoncular Baş Halifesi Ömer Ef. Namazgâhı Karacaahmed Namazgâhı Karlıçeşme Namazgâhı Kayışdağı Namazgâhı Kayış Mustafa Namazgâhı Kefçe Dede Namazgâhı Koca Mehmed (Münzevî) Namazgâhı Kozyatağı Namazgâhı Köftüncü sokak (Tayfur Ağa) Namazgâhı Küçük Çamlıca Namazgâhı Küçük Çamlıca Yolu Namazgâhı Küçük Çiftlik Namazgâhı Küçüksu Namazgâhı Küçükyalı Namazgâhı Kuleli Hasan Paşa Namazgâhı Kuleli Mektebi Namazgâhı Kuzguncuk-Beylerbeyi Namazgâhı Lâdikli Ahmed Ağa (Kadıköy) Namazgâhı Lâ'lîzâde Namazgâhı Lüleci Hendek Namazgâhı Maçka-Çeşmemeydanı Namazgâhı Mahmud Bedreddin Ağa (Çizmeciler) Namazgâhı Maltepe-Kartal Namazgâhı Merdivenköyü (Bektaşi Tekkesi) Namazgâhı Merdivenköyü (Nâzenin sokak) Namazgâhı Millet Bahçesi Üsküdar (Ahmed Efendi) Namazgâhı Mihrimah Sultan (Kuyubaşı Kadıköyü) Namazgâhı Mühürdar Ahmed Efendi (Kadıköyü) Namazgâhı Münzevî (Koca Mehmed) Namazgâhı Murad Çeşmesi (Silivri) Namazgâhı Nakşidil Vâlide Sultan Namazgâhı Neş'et Ağa Namazgâhı Okmeydanı Namazgâhı Osman Ağa Namazgâhı Otağtepe Namazgâhı Paşabahçesi Namazgâhı Paşalimanı Namazgâhı Pîr Mustafa Paşazâde (Sultaniye) Namazgâhı Rıhtım-Çayıryolu (Kadıköyü) Namazgâhı Saka Baba (Eyüb) Namazgâhı Saraçlar Çeşmesi Namazgâhı Saraylı Nevnihal (Üsküdar) Namazgâhı Sarı Hüsnü Namazgâhı Sarıyer (Eski İskele) Namazgâhı Selâmi Çeşme Namazgâhı Selâmi Ali Efendi (Kısıklı) Namazgâhı Selimiye (Mustafa Ağa) Namazgâhı Serâsercibaşı Mustafa Ağa Namazgâhı Servi burnu Namazgâhı Seyyid Seyfullah ve Seyfeddin efendiler Namazgâhı

(Molla Güranî, Seyyîd Ömer Mahallesi) Seyyid Ömer Câmii Namazgâhı Silivrikapısı Namazgâhı Söğütlüçeşme Namazgâhı Sultan Selim III. (Küçüksu) Namazgâhı Sultan Tepesi Namazgâhı Sultaniye Namazgâhı Sultan II. Abdülhamid Namazgâhı Sultan II. Ahmed Namazgâhı Sultan IV. Mehmed (Büyük Çamlıca) Namazgâhı Sultan IV. Mehmed (Küçük Çamlıca) Namazgâhı Şaşkınbakkal (Kadıköyü) Namazgâhı Şenlik Dede Namazgâhı Şuhî Kadın Namazgâhı Tahtakadı Kasım Paşa Namazgâhı Tayfur Ağa (Acıbadem) Namazgâhı Tavaşî Hasan Ağa Câmii Namazgâhı Tophaneli Oğlu (Alâiyeli Mehmed Efendi) Namazgâhı Toptaşı Namazgâhı Turşucu (Hasköy) Namazgâhı Vefa-Darülhadîs Namazgâhı Yarım Burgaz (Çobançeşmesi) Namazgâhı Yenişehirli Osman Efendi Namazgâhı Yeşilköy (Abdülmecîd ) Namazgâhı Yılanlı Ayazma (Haseki Sultan) Namazgâhı Yılanlı Ayazma (Abdülmecîd) Namazgâhı Yıldız Sarayı Namazgâhı Ziştovî Ali Paşa Namazgâhı

Not: Bu liste alfabe sırasına göre tertîb edildiği için muhtelif isimleri olan namazgâhlar, başka namazgâhmış gibi mükerreren kaydedilmişdir. Aslında sayıları daha azdır.

Prof. Uğur Derman

Resim: 1 – Maçka civârında Bezmiâlem Namazgâhı

Resim: 2 – Taşkışla önündeki namazgâhın gravürü

Resim: 3 – Kabataş'taki namazgâhın yeri okla işâretlenmişdir