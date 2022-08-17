Filistinli sanatçı eserleriyle Gazze’de yaşayanların sıkıntılarını anlatıyor

Mimarlık bölümü mezunu olan Şirin Abdulkerim, yaptığı minyatür şekiller ve çizimleriyle Gazzelilerin içinde bulunduğu zorlu koşulları aktarmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli sanatçı Şirin Abdulkerim, eserleriyle kadın ve çocuklar başta olmak üzere bölgedekilerin yaşadığı sıkıntılara ışık tutuyor.

Gazze'deki İslam Üniversitesi'nden 3 yıl önce mezun olan Şirin, hobi olarak başladığı sanat çalışmalarını ileri bir seviyeye taşıdı.

Çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren Şirin, küçük cisimlere verdiği şekiller ve yaptığı çizgi çalışmalarıyla Gazzelilerin içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışıyor.

Eserleriyle yaşanmış hikayeleri sembolize de ettiğini belirten Şirin, acı hikayelerin tekrarlanmasını bu şekilde önlemeye çalışabileceğini umut ettiğini dile getiriyor.

Sanata başlama hikayesi

Üniversitede mimarlık bölümü mezunu olan Şirin, hobi olarak başladığı çalışmalarını bu aşamaya getirebileceğini hiç düşünmediğini söyledi.

Şirin, çocukken okul programı nedeniyle çizimler yaptıklarını ancak bu alandaki yeteneğini mimarlık bölümündeyken geliştirdiğini ifade etti.

Sanat çalışmaları nedeniyle daha yakından daha çok insanla tanıştığını aktaran Filistinli sanatçı, onların yaşadıkları sıkıntıları ve hayallerini dinlediğini kaydetti.

Bir dizi sanat projesi hayata geçirdiğini söyleyen Şirin, "Kurban" adını verdiği bir projede kadınların yaşadıkları sıkıntıları anlattığını belirtti.

Çıkardığı kalıplarla heykeller yaptığını belirten Şirin, bu kalıpları da kadınların hikayelerine göre şekillendirdiğini söyledi.

Şirin, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle kalıpların yapımında kullandığı bazı kimyasal maddeleri temin etme konusunda sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Diğer sanatçıların olmayan maddelerden vazgeçme tavsiyesini dinlemek yerine benzeri bir madde üretme mücadelesini sürdüren Şirin, maddenin üretimi için doğru miktarlara ulaşmayı başardığını kaydetti.

"İğnenin deliğinden"

Son sanat projesine "İğnenin deliğinden " adını veren Şirin, bu projede "iğne deliği" dediği sıkıntı çemberinden kurtulan ya da kurtulmaya çalışan insanların hikayelerini anlattığını söyledi.

Proje için onlarca kişiyle iletişim kurduğunu, onlara daha yakın olmaya çalıştığını aktaran Filistinli sanatçı, bu insanların yaşadıkları sıkıntıları ve acıları sanat yoluyla ifade ettiğini kaydetti.

Şirin, küçük yaşta çalışmak ve okulu terk etmek zorunda kalan çocukların hikayelerine de ışık tuttuğunu belirtti.

Filistinli sanatçı, Gazze'de ekonomik imkansızlıklar nedeniyle kek satmak zorunda kalan Ahmed isimli bir çocuğun hikayesini de anlattığını söyledi.