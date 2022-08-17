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SİYASET

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara'da

Yayınlanma Tarihi: 17.8.2022 16:58:26 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 16:58
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Ankara’da

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

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Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile diğer ilgililer karşıladı.

➡ Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Iskandariah ile 21 Ağustos'a kadar sürecek resmi ziyareti, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

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