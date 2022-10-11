İnsanın kendi ile imtihanı: Yapay zeka

Turing Testi nedir?

🔶 Yapay zeka fikrini ilk ortaya İngiliz mantık ve matematikçisi Alan Turing ortaya atar. 1950 yılında "Mind" adlı felsefe dergisinin Ağustos sayısında "Computing Machinery and İntelligence" adlı bir makale yayınlar.

🔶 Yayımlanan makalede Alan Turing, "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu tartışmaya açar ve "Makineler düşünebilir?" iddiasına karşı itirazları reddeder.

🔶 Ayrıca Alan Turing, Turing testi denilen bir bilgisayarın ya da başka bir sistemin insanlarla aynı zihinsel yeteneğe sahip olup olmadığını ölçmeye yarayan bir test geliştirir.

🔶 En genel anlamıyla bu test, uzman bir kişinin makinenin performansıyla bir insanınkini ayırt edip edemeyeceğini ölçmeye yöneliktir. Eğer uzman kişi makinenin performansıyla bir insanınkini ayırt edemezse, makine insanlar kadar zihinsel yetiye sahip demektir.