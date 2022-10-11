İnsanın kendi ile imtihanı: Yapay zeka
Son dönemde ülkemizde ve dünyada tartışılan konulardan biri olan yapay zeka, insan zekasının fonksiyonlarının makinelere kazandırılıp kazandırılamayacağı üzerine çalışmalar yapar. Tartışmaların odak noktası yapay zekanın sınırlarının olup olmaması ve insanları yönetebilecek düzeye gelebilme ihtimaline karşı duyulan kaygıdır. Sizler için yapay zeka hakkında merak edilenleri derledik...
Giriş Tarihi: 11.10.2022
12:25
Yapay zeka nedir?
🔶
insan zekası süreçlerinin makineler, Yapay zeka, (AL) özellikle de bilgisayar sistemleri ile oluşturulan simülasyonudur. Yapay zeka, insan zihninin problem çözümleme ve karar verebilme kabiliyetlerini taklit etmek için bilgisayarları ve makineleri kullanır.
🔶 En kolay tanımıyla
yapay zeka, sorunları çözmek için bilgisayar bilimi ile güçlü veri kümelerini birleştiren bir alandır. Yapay zekanın özel uygulamaları arasında uzman sistemler, doğal dil işleme ve konuşma tanıma vizyonu yer alır.
Yapay zeka bilinç kazanabilir mi?
Turing Testi nedir?
🔶 Yapay zeka fikrini ilk ortaya İngiliz
mantık ve matematikçisi Alan Turing ortaya atar. 1950 yılında "Mind" adlı felsefe dergisinin Ağustos sayısında "Computing Machinery and İntelligence" adlı bir makale yayınlar.
🔶 Yayımlanan makalede Alan Turing,
sorusunu tartışmaya açar ve "Makineler düşünebilir mi?" "Makineler düşünebilir?" iddiasına karşı itirazları reddeder.
🔶 Ayrıca
Alan Turing, Turing testi denilen bir bilgisayarın ya da başka bir sistemin insanlarla aynı zihinsel yeteneğe sahip olup olmadığını ölçmeye yarayan bir test geliştirir.
🔶 En genel anlamıyla
, bu test, uzman bir kişinin makinenin performansıyla bir insanınkini ayırt edip edemeyeceğini ölçmeye yöneliktir. Eğer uzman kişi makinenin performansıyla bir insanınkini ayırt edemezse makine insanlar kadar zihinsel yetiye sahip demektir.
Yapay zeka çalışmalarının amacı nedir?
🔶
Yapay zeka çalışmaları çoğunlukla insanın düşünme yöntemlerini taklit edip yapay yöntemler oluşturmaya yöneliktir. Ancak bununla sınırlı kalmaz. Öğrenebilen ve gelecekte insan zekasından bağımsız gelişebilecek bir yapay zeka kavramına doğru yeni yönelimler oluşur.
🔶
Bu yönelim, insanın evreni ve doğayı anlama çabasında kendisine yardımcı olacak belki de kendisinden daha zeki, insan ötesi varlıklar oluşturma hayalinin bir ürünüdür.
Dijital devrimin dip dalgası
Yapay sinir ağları nedir?
🔶 Yapay sinir ağları, beynin çok basit bir nöron modelinin benzetimine denir. Beyindeki biyolojik sinir ağlarının yapısını, öğrenme, hatırlayabilme ve genelleme yeteneklerini taklit eder.
🔶 Bu şekilde oluşturulan ağ ile öğrenme gerçekleşir.
Yapay sinir ağları; ses ve görüntü tanıma, enerji üretimi, otomotiv, tahmin, arıza analizi, haberleşme, üretim ve finans yönetiminde kullanılır.
Yapay sinir ağlarının avantajları
↪ Yapay sinir ağları çok sayıda hücreden meydana gelir.
↪ Bu hücreler eş zamanlı çalışır ve karmaşık işleri gerçekleştirebilir.
↪ Sınıflandırma yaparlar ve eksik örüntüleri tamamlayabilirler.
↪ Yapay sinir ağlarının öğrenme yeteneği vardır, çeşitli öğrenme algoritmalarıyla öğrenebilirler.
↪ söz konusudur. Bilgi, sonuç üretebilirler. Gözetimsiz öğrenim
↪ Hata toleransına sahip olup Hatalı durumla karşılaştıklarında eksik ya da belirli olmayan bilgiyle çalışabilirler. dereceli bozulma gösterirler.
Yapay zeka nerelerde kullanılıyor?
➡ Otonom araçlar
➡ Akıllı evler
➡ Hükümet seçimleri
➡ Sağlık
➡ Pazarlama
➡ Üretim
➡ Eğitim
➡ Medya
Milli trende sona doğru