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BİLİM-TEKNOLOJİ

Milli Tren’de sona doğru

Yayınlanma Tarihi: 12.9.2022 17:48:03 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 17:47
Milli Tren’de sona doğru

Son testleri için raylara inen Milli Elektrikli Tren seti bu zamana kadar yaklaşık 10 bin kilometre yol katetti. Avrupa standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen yüzlerce testi başarıyla geçen ve maksimum işletme hızı olan 160 kilometre hıza 153 saniyede ulaşabilen tren hakkında Sakarya’da bulunan TÜRASAŞ fabrikasında Bölge Müdürü Erdal Aba, son detayları paylaştı.

2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı. Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor.

Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye'yi yaklaşık 5 kez dolaştı. 500'ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, şimdiye kadar 3 set aracın tamamlandığını ve seri üretimin devam ettiğini ifade ederek son gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

"Türkiye'yi 5 defa katettik"

Milli elektrikli trenin yapım aşamalarından söz eden TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, "Bu aracın maksimum işletme hızı 160 kilometre. Bu araçla tam 10 bin kilometre yol yaptık. Yani herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'yi 5 defa katettik yani. Zaten aracımız raylarda ama yılsonunda inşallah çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Şuana kadar 3 setimiz tamamlandı ve seri üretimimiz devam ediyor.

Şimdiye kadar 30'a yakın Milli Tren için gövde ürettik. Yani bu demektir ki 6 dizilik gövde üretimi tamamlandı, hala üretim devam ediyor. Milli Trende duraksama yok. Test aşamalarını gerçekleştirdiğimiz trenimiz 160 kilometre hıza toplamda 153 saniyede ulaşıyor. Ve standartlar gereği maksimum hızını sıfıra bin metre mesafede düşürebiliyor. Trenimizde son testler yapılıyor, 3 aylık süreç içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

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Etiketler Milli elektrikli tren Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A Ş Milli Tren Sakarya TÜRASAŞ

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