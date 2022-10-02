Her köşesinde bambaşka tarihi güzellikler barındıran ülkemizde ve her gün birbirinden önemli gelişmeler yaşanan dünyamızda yaşanan gündem haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. İşte bu hafta gündem olan başlıklar…

4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI, İZNİK'TE BAŞLADI!

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları Bursa'nın İznik ilçesinde başladı. Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Alanda ziyaretçiler el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırlarında kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek. 13 branşta, 102 ülkeden, 3 binin üzerinde sporcunun katılacağı etkinlik, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasisinin güçlenmesine, İznik'in daha iyi tanınmasına ve dünya çapında hak ettiği şöhreti kazanmasına da katkı sağlayacak.

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"2023 TÜRK DÜNYASI GENÇLİK BAŞKENTİ" UNVANI İSTANBUL'A VERİLDİ

4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Altıncı Bakanlar Toplantısı, yapıldı. Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanının Istanbul'a verildiğini bildirdi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ASTRONOT YİYECEĞİ "SPİRULİNA" ÜRETİP PAZARLIYOR

Sakarya Üniversitesi bünyesinde yaklaşık 5 yıldır alg kültür yetiştiriciliği üzerinde çalışma yürüten akademisyen ve öğrenciler, geçtiğimiz mayıs ayından beri spirulina üretiyor. NASA bilim insanları tarafından astronotların sağlıklı beslenmesi için kullanılan ve "süper besin" olarak adlandırılan spirulina, bir firma aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderilmeye başladı. Üniversite bünyesindeki sera vasıtasıyla ticari ölçeğe taşınan projenin, besin içeriği açısından yüksek olma sebebiyle ülke ekonomisine de gelir sağlaması umuluyor.

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BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI

Üçüncü kez düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galayla başladı. Tiyatrodan dijital sanatlara kadar geniş kapsamlı bir kültür sanat deneyimi yaşatacak festival, 51 mekânda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 8 Ekim'de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'ni de zincire eklediklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivallerin her yıl genişleyerek devam edeceğini aktardı.

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HOLLANDA'YA KAÇIRILAN KİTABE YENİDEN AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan bilgiye göre, Eylül 2021'de Hollanda'daki müzayede evinde Türkiye'ye ait bir cami kitabesinin satışa çıkarılacağı Bakanlık tarafından tespit edilmişti. Bir mimari öğenin tamamlayıcı parçası olması ve hiçbir dönem veya koşulda alım satımının yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle ülkeden yasadışı yollarla çıkarıldığı Hollanda makamlarına iletilmişti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla Şile Bozgoca Camii Kitabesi, 30 Eylül günü yeniden ait olduğu topraklar getirildi.

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