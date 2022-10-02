Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, başladı. İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları, başladı. İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor. Organizasyonun ilk gününde Kökbörü'de Türkiye le Kırgızistan mücadele etti.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek.

Organizasyonun ilk gününde, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim gösteri ekibi "Türk Yıldızları" uçuş gerçekleştirdi.

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek.

Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösterisi ile birden fazla sanatçının vereceği konser, misafirlerin keyifli anlar yaşamasını sağlayacak.

Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlarda, kadın sporcuların başarılı atışları seyircilerden ilgi görüyor. Atlı okçuluk, farklı branşlarıyla organizasyonun diğer günlerinde de devam edecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor.