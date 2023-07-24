Günümüzdeki sessiz tehlike: İnternet bağımlılığı

DİJİTAL ÇAĞ

🔹 Dijitalleşme ile birlikte bilgiye ulaşmak ve paylaşmak daha hızlı hale gelmiştir. Öyle ki yeni teknolojilerin sunduğu özellikler sayesinde insanlar için zaman ve mekan sınırlaması ortadan kalkmıştır.

🔹 İnternete erişim kolaylığıyla beraber kullanıcı sayısı da artırmıştır. Bu durum ürün ve hizmetlerin çoğunlukla dijital ortamda sunulmasını daha cazip kılmıştır.