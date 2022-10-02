Çocukları dijital medyada doğru içerikle nasıl buluştururuz?

🔸 Her geçen gün, gelişen teknoloji ile dijitalleşme yaşamımızda daha fazla yer kaplıyor. Günlük hayatımızdaki rutinlerimiz, iş yapma şekillerimiz ve hayat tarzımız değişiyor. Bu dijitalleşmeden en çok etkilenenler ise çocuklar. Teknolojinin olumlu etkileri olduğu şüphesiz. Ancak kontrolsüz ilerlediğinde bağımlılık, gelişim bozukluğu gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor.

🔸 İnternette binlerce içerik, oyun, video çocukların ellerinin altında. Geniş bir alan olmasına rağmen nitelikli içeriği bulmak da oldukça zor. Çocukların fiziksel ve sosyal geleceğini şekillendirecek aynı zamanda ciddi dönüşümleri beraberinde getiren "dijital çağı" okumak ve anlamlandırmak için doğru içerikler elzem. Tam da bu noktada özellikle ebeveynlerin en çok merak ettiği "çocukları dijital medyada doğru içerikle nasıl buluşturacağız?" sorusunun cevabını mavimisket.com sitesinin içerik yöneticisi Zozan Demirci ile konuştuk.

Burcu Sandıkçı: Artık hayatımızın vazgeçilmezi olan teknoloji, çocukların gelişimini nasıl etkiler?

Zozan Demirci: Yaş grubunu ele almak gerekiyor bu durumda. Çünkü dijital medyada çocukların bu kadar vakit geçiriyor olması özellikle 0-3 yaş arası ve 3-6 yaş grubunda gelişimi oldukça etkileyen bir süreç.

◾ Çocuk beyin gelişiminin neredeyse tamamını 0-3 yaş aralığında tamamlıyor. Dijital medyada harcadığı vaktin artması çocukta dikkat eksikliği, konuşma becerisi gibi gelişimlerin etkilemesine neden olur. Dolayısıyla beyin gelişiminin yüzde 80'inin oluştuğu 0-3 yaş, sonrasında sosyalleşmeye başladığı, kendisini ve dünyayı keşfettiği süreç çok kıymetli.