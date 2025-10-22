Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat
Sözde 10 Ekim ateşkesini dilediği gibi ihlal eden siyonistler, hayali bir sınır olarak belirlenen Sarı Hat'ta Filistinlilere saldırmayı sürdürüyor. Öyle ki ateşkesin ilan edildiği 12 günlük süre zarfından terörist İsrail ordusu, Sarı Hat içinde gerçekleştirdiği alçak saldırılarda 100 Filistinliyi şehit etti. Peki, siyonistlerin belirlediği bu Sarı Hat tam olarak ne? Sarı Hat'tı araştırdık.
📍 Gazze'deki siyonist abluka, 2006 yılında başlamıştı. Bu tarihten itibaren Gazze'deki insani ve stratejik merkezleri kasıtlı olarak hedef alan İsrail, dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşatmayı sürdürmekte.
📍 7 Ekim 2023 tarihinden 10 Ekim 2025'e dek süren süreçte Gazze Şeridi'ne 70 bin tondan fazla bomba atıldı, şehrin su kaynakları hedef alındı, kasıtlı olarak kıtlık çıkarılmak istendi.
📍 Tüm bu yöntemler siyonistlerin tüm dünyanın gözü önünde yaptığı soykırımın parçalarıydı. Bu sürede sayısı on binlerle ölçülen Filistinli vefat ederken yüz binlerce Filistinli de yaralandı.
📍 Terk edilmiş, harabe bir şehre dönen Gazze'de insnalar, yıkıntılar, mezarlar ve saldırılardan en az hasar alan yapılara sığındı. Gazze'de sadece temel hak ve hürriyetler değil insanlık onuru da zedelendi.
📍 Mısır'da gerçekleşen müzakereler ile 10 Ekim tarihinde başlayan ateşkes İsrail tarafından onlarca defa ihlal edildi. İşte burada Sarı Hat sınırı gündeme geldi.
📍 Ateşkesin ilk aşamasına göre İsrail ordusunun çekilmesi gereken Sarı Hat, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinden kuzeydeki Gazze kentinin güneyine kadar uzanmakta.
📍 Herhangi bir sınırı işaret eden bir çizgisi, işareti bulunmayan Sarı Hat, adeta her gün siyonistlerce belirlenene ve Filistinlilerin vurulduğu hayali bir sınır...
📍 Kuzeydeki evlerine dönmeye çalışan Gazzeliler için adeta bir can pazarına dönen Sarı Hat, Filistinliler için yaşam ve ölüm arasındaki çizgiye dönüşmüş durumda.
📍Filistinlilerin bu hattı geçmeleri ya da yaklaşmaları, İsrail ordusunun hattın doğusunda konuşlu birliklerince hedef alınmaları anlamına geliyor.
📍İsrail ordusu, 3 gün önce Sarı Hat üzerine uyarı işaretleri yerleştirmeye başladığını açıkladı. Ancak sahadaki gerçekler ve hattı geçtiği iddiasıyla öldürülen siviller, bu açıklamayla uyuşmamakta.