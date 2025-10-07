7 Ekim bize ne öğretti?
Bir Müslüman olarak değil evvela bir birey olarak, "7 Ekim 2023" tarihi ve sonrasında Gazze'de yaşananlar tüm dünyaya insanlık derdi verdi. 7 Ekim bize; zulüm karşısında susmamayı öğretti. Gazze davasında en mühim meselelerden biri buydu. Direniş ruhunu, kardeş olmayı, fedakarlığı, hürriyeti, sabrı ve teslimiyeti... 7 Ekim bize, "insan" olmayı öğretti.
◾ 7 Ekim 2023 tarihi, vicdanı olan her insanın gönlünde büyük bir utanç vesikası. "Vicdanlı insanlar" diyorum çünkü Gazze'deki soykırımın faillerinde "vicdan" olsa, bugün bunları yaşıyor olmazdık.
◾ Bu öyle bir tarih ki, İsrail'in ne denli canavarlaştığını ve bir kesim insanların da ne denli duyarsızlaştığına maalesef şahit olduğumuz bir dönemdeyiz...
◾ Neden, nasıl bu duruma gelmişti insanlık? Bunu sorgulamak belki de günlerimizi alacak ancak tek bir kelimeyle özetleyecek olursak yalnızca "hırsızlık"...
◾ Çünkü siyonist zihniyetli İsrail, kendine ait olmayan bir yeri Filistin halkından, zorla almaya çalışıyor ve bunu; bölgedeki halkı yerinden, canından, sevdiklerinden ve vatanından ederek yapıyor. Bu hırsızlık, bir canilik değil de nedir? Bu soykırım, bu alenen bir işgal değil de nedir?
◾ Peki, unutulmayacak bir tarih olan 7 Ekim ve o günden itibaren yaşananlar bizlere ne öğretti? Elbette biz bu davadan çok şey öğrendik. Merhum Cahit Zarifoğlu, "Kudüs, bir sınav kağıdı, her Mümin kulun önünde" demiyor mu? Kudüs ne ise Gazze de o.
◾ Filistin davası yalnızca Müslümanların değil tüm dünyanın insanlık sınavı ve bu sınav kağıt, önümüzde duruyor; kanlı, canlı bir şekilde. "Ey Müslüman, ne öğrendin, ne öğreniyorsun?"
◾ Filistin halkı öncelikle bize direniş ruhunu öğretti. Başlarına gelen bunca zulüm karşısında "direniş ruhunu", davalarını nasıl savunduklarını gösterdiler bizlere.
◾ Annesini, babasını, evladını kaybetmiş insanların; o ki cesur insanların ne olursa olsun vatanlarından, dinlerinden vazgeçmemeleri "direnişin asıl tanımı" değil de neydi?
◾ Filistinli kardeşlerimiz, bizlere çektikleri o acılar içinde, "direnişin ve mücadelenin" ne olduğunun kanlı canlı örneği olarak gözlerimizin önünde duruyorlar.
◾ Evet, direnişin üstüne basa basa söylemek istiyorum; direniş ruhuna zemin hazırlayan şüphesiz; "sabır, teslimiyet." Bu iki davranışı ne birbirinden ayırabiliriz ne de bunlar olmadan bir mücadele gerçekleşebilir, diyebiliriz.