7 Ekim bize ne öğretti?

1 /10 7 EKİM 2023













◾ 7 Ekim 2023 tarihi, vicdanı olan her insanın gönlünde büyük bir utanç vesikası. "Vicdanlı insanlar" diyorum çünkü Gazze'deki soykırımın faillerinde "vicdan" olsa, bugün bunları yaşıyor olmazdık.

◾ Bu öyle bir tarih ki, İsrail'in ne denli canavarlaştığını ve bir kesim insanların da ne denli duyarsızlaştığına maalesef şahit olduğumuz bir dönemdeyiz...