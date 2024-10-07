Boykotun Serüveni: Neler Değişti?

📌Bugün 7 Ekim 2024… Katliamın üzerinden bir yıl geçmiş gibi görünse de aslında bu zulüm ve soykırım 1948'den beri devam ediyor. Bu da bize gösteriyor ki, boykot da yıllardır süregelen bir direniş biçimi olarak sürüyor. Bugün boykotun bu kadar bilinçli şekilde yapılması, onun uzun vadede etkili bir süreç olduğunun sonucudur.

➡Ne demek istiyorum? Filistin davasına olan destek her geçen gün daha da güçleniyor. İsrail'e karşı yürütülen boykotlar hem Türkiye'de hem de dünya genelinde önemli bir direniş aracı olarak varlığını sürdürüyor ve sürdürecek. Bundan sonra hayatımızda, "Boykotu nasıl daha bilinçli ve etkili hale getirebilirim?" düşüncesi hâkim olacak.

➡Boykot meselesini tam anlamak için önce İslam'ın adalet ve zulme karşı duruşuna bakmak gerekiyor. Bizim inancımızda zulüm kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, karşı durmak esastır. Yüce Allah zalimleri sevmez ve bizlere de zulmün karşısında olmamız gerektiğini buyurur. Bu doğrultuda, Filistin topraklarındaki yıllardır süren İsrail işgalini ve oradaki mazlum kardeşlerimizin yaşadığı acıları görmezden gelmek Müslüman ahlakıyla bağdaşmaz.