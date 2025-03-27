Kökçe: Türk lehçelerinde bayramın karşılığı

Rahmetiyle insanlığı kuşatan Ramazan ayına büyük bir buruklukla veda ettik. Tüm İslam aleminin heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı da bu vesile ile gelmiş bulunuyor. Müslümanlar için mühim bir mevki teşkil eden bu özel gün, Türk lehçelerinde farklı kelimeler ile karşılık buluyor. İşte, bayram sözcüğünün karşılıkları...

🔸 Azerbaycan Türkçesi'nde bayram, yine bayram kelimesi ile karşılık bulmakta.

-Ramazan Bayramınız qutlu olsun.

🔸 Türkmen Türkçesi'nde de bayram sözcüğü, bayram kelimesi ile karşılık buluyor.

-Remezan Bayramynyz gutly bolsun.

🔸 Kazak Türkçesi'nde bayram sözcüğü ayt aldı ile ile karşılık buluyor.

-Oraza aytıngız quttı bolsın.

🔸 Kırgız Türkçesi'nde de bayram sözcüğü mayram kelimesi ile karşılık bulmakta.

-Orozo mayramınızdar menen kuttuktaybız.

🔸 Özbek Türkçesi'nde bayram kelimesi yine bayram sözcüğü karşılıyor.

-Ramazon Bayramşngiz qutlu bolsin.

🔸 Uygur Türkçesi'nde ise bayram kelimesini heyit karşılamakta.

-Roza heytingiz kutluk bolsing.

🔸 Karaçay-Malkar Türkçesi'nde bayram kelimesi yine bayram sözcüğü ile karşılık bulmakta.

-Oraza Bayramnı bıla elni üyleri casalıbdıla.

🔸 Kazan Tatar Türkçesi'nde bayram sözcüğü beyrem ile karşılanıyor.

-Uraza Bayramı mubarek bulsın.

🔸 Kırım Tatar Türkçesi'nde bayram kelimesi yine bayram sözcüğü ile karşılanır.

-Oraza Bayram qayırlı bolsın.

🔸 Başkurt Türkçesi'nde bayram kelimesi bayram sözcüğü ile karşılanıyor.

-Oraza Bayramı mubarek bolsin.

Editör: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Günışığı Gülhan SALMA

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