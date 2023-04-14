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Kökçe: Türk lehçelerinde bayramın karşılığı

Yayınlanma Tarihi: 14.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 10:14

Rahmetiyle insanlığı kuşatan Ramazan ayı bugün itibariyle veda ediyoruz. Tüm İslam aleminin heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı da bu vesile ile gelmiş bulunuyor. Müslümanlar için mühim bir yeri teşkil eden bu özel gün, Türk lehçelerinde farklı kelimeler ile karşılık buluyor. İşte, bayram sözcüğünün karşılıkları...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Ramazan Bayramınız qutlu olsun.

Ramazan Bayramı kutlu olsun.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Oraza Bayramynyz gutly bolsun.

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Ro'za hayit muborak bo'lsin.

Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Ramazan Bayramı mubarek bolsin.

Ramazan Bayramı hayırlı olsun

UYGUR TÜRKÇESİ

Roza heytingiz kutluk bolsing.

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ

Oraza Bayramnı allı bıla elni üyleri casalıbdıla.

Ramazan Bayramı öncesi köyün evleri süslenmiş.

KAZAK TÜRKÇESİ

Oraza ayt quttı bolsın.

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

KIRGIZ TÜRKÇESİ

Orozo ayt mayramınızdar menen kuttuktaybız!

Ramazan Bayramınızı kutlarız.

KIRIM- TATAR TÜRKÇESİ

Oraza Bayram qayırlı bolsın.

Ramazan Bayramı hayırlı olsun.

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ

Ramazan Bayramı mubarek bulsin.

Ramazan Bayramı mübarek olsun.

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