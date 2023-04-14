Kökçe: Türk lehçelerinde bayramın karşılığı

Rahmetiyle insanlığı kuşatan Ramazan ayı bugün itibariyle veda ediyoruz. Tüm İslam aleminin heyecan ile beklediği Ramazan Bayramı da bu vesile ile gelmiş bulunuyor. Müslümanlar için mühim bir yeri teşkil eden bu özel gün, Türk lehçelerinde farklı kelimeler ile karşılık buluyor. İşte, bayram sözcüğünün karşılıkları...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

➡ Ramazan Bayramınız qutlu olsun.

➡ Ramazan Bayramı kutlu olsun.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

➡ Oraza Bayramynyz gutly bolsun.

➡ Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

➡ Ro'za hayit muborak bo'lsin.

➡ Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

➡ Ramazan Bayramı mubarek bolsin.

➡ Ramazan Bayramı hayırlı olsun

UYGUR TÜRKÇESİ

➡ Roza heytingiz kutluk bolsing.

➡ Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

KARAÇAY- MALKAR TÜRKÇESİ

➡ Oraza Bayramnı allı bıla elni üyleri casalıbdıla.

➡ Ramazan Bayramı öncesi köyün evleri süslenmiş.

KAZAK TÜRKÇESİ

➡ Oraza ayt quttı bolsın.

➡ Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

KIRGIZ TÜRKÇESİ

➡ Orozo ayt mayramınızdar menen kuttuktaybız!

➡ Ramazan Bayramınızı kutlarız.

KIRIM- TATAR TÜRKÇESİ

➡ Oraza Bayram qayırlı bolsın.

➡ Ramazan Bayramı hayırlı olsun.

KAZAN TATAR TÜRKÇESİ

➡ Ramazan Bayramı mubarek bulsin.

➡ Ramazan Bayramı mübarek olsun.

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