Özgürlük filosuna adını veren kavram: Sumud
Siyonist İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak, Gazzeli sivillere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak ve kamuoyunun dikkatini Gazze'ye çekmeyi amaçlayan Sumud Filosu, dün gece siyonist güçler tarafından saldırıya uğradı. Ara ara gerçekleşen saldırılar hala sürmekte. Peki, filoya ismini veren Sumud kavramı ne demek?
"Gazze'de travma sonrası stres bozukluğu yok çünkü travma sürekli tekrarlanıyor ve devam ediyor."
◾ Bu sözleri Filistin Ruh Sağlığı Başkanı Dr. Samah Jabr, İsrail'in 2021 yılında gerçekleştirdiği 11 günlük hava saldırısının ardından söylemişti.
◾ 2021'de çocuklar üzerinde yapılan bir ruh sağlığı araştırması Gazze'deki çocukların %80'inin kişisel travma yaşadığını gösteriyor.
◾ Ancak biliyoruz ki 7 Ekim'den sonra Gazze'de yaşananlar, rakamlar ve yüzdeler ile açıklanabilecek gibi değil… 7 Ekim süreci ile beraber nesillerin üzerinde onarılamayacak hasarlar kaldı.
Sumud kavramı, Filistinlilerin maruz kaldığı aşağılanma ve travmalara, baskıya karşı meydan okuyarak dayanışmayı ve kararlılığı teşvik ederek zorluklarla mücadelede nasıl güçlendiklerini ve umudu nasıl yeşerttiklerini ifade ediyor.#Gazze pic.twitter.com/JwaZuRXCMg— Fikriyat (@fikriyatcom) August 31, 2025
◾ Gazze'de 2007'den bu yana süren abluka, derin yoksulluk, su krizi ve aylardır devam eden soykırım, bir insanlık dramının yaşanmasına sebep oluyor.
◾ Dr. Samah Jabr, bu psikolojik travmayı 'çaresizlik felaketi' olarak tanımlıyor.
DÜN GECE SUMUD FİLOSUNDA NELER YAŞANDI?
◾ Gazze'de yaşanan olumsuzluklar içinde öyle bir kavramın varlığı gün yüzüne çıktı ki, şaşkınlık ve hayret içerisinde izlediğimiz tüm görüntüleri daha iyi anlar hale geldik.
◾ Bu "Sumud" kavramıydı. Sumud, dayanıklılık anlamına geliyor fakat bu bireysel değil, kolektif bir dayanıklılık anlamına geliyor. Küresel Filo da adını bu kavramdan aldı.
◾ Bu kavram, Filistinlilerin maruz kaldığı aşağılanma ve travmalara, baskıya karşı meydan okuyarak dayanışmayı ve kararlılığı teşvik ederek zorluklarla mücadelede nasıl güçlendiklerini ve umudu nasıl yeşerttiklerini ifade ediyor.
◾ Enkaz üzerinde bayram kurabiyesi pişiren kadınlar. Her şeye rağmen yıkıntıların içinde cuma namazı kılanlar ve daha bilmediğimiz niceleri...