Anasayfa Galeri Gündem Dün gece Sumud filosunda neler yaşandı?

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:16

31 Ağustos Tunus'tan hareket eden Global Sumud Filosu'nun 1 Ekim günü Gazze'ye varması bekleniyordu. Ancak hukuk tanımayan işgalci İsrail, 1 Ekim akşamını 2 Ekim gününe bağlayan gece filoya çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. 40'a yakın filodan 13'üne katil İsrail saldırdı ancak tüm bunlara rağmen 30'a yakın gemi Gazze'ye insani yardımlarını ulaştırmaya çalışıyor. Cesur yürekler, nasıl 2 Ekim 1187 Cuma günü Selahaddin Eyyubi, Kudüs'e girip cuma namazını kıldıysa, Global Sumud Filosu'nunda Gazze ablukasını kırması çok yakın, biiiznillah...

1/10

🔸 Global Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardımla bir umut taşıma için Tunus'tan yola çıktı. Global Sumud Filosu'nda dünyanın farklı yerlerinden insanlar, Gazze için "burdayım!" Dedi.

🔸 Onlar, bir direnişin tarihini yazmak için geri dönmeme ihtimallerini göze alarak çıktılar bu kutlu yola. Peki, hangi ülkeden kaç kişi bu filoda?

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi

2/10

🔸 Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü Tunus'un belli limanlarından harekete geçtiler. Filoda; gönüllüler, aktivistler, doktorlar, gazeteciler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, insan hakları savunucuları bulunmakta.

🔸 Filoda; Türkiye, İngiltere, Yunanistan, Belçika, Brezilya, Finlandiya, Danimarka, Fransa, İspanya, Almanya, İrlanda, İtalya, Libya, Norveç, Katar ve Tayland'dan gemiler ve tekeneler yer alıyor.

3/10

🔸 Yaklaşık 1 aydır yolda olan filoya zaman zaman dahil olan, farklı ülkeden vicdan sahibi insanlar da yer aldı. 31 Ağustos'ta yola çıkan 40 civarı umud gemisinin 1 Ekim'de Gazze'ye ulaşması bekleniyordu.

4/10

🔸 Ancak katil İsrail, 1 Ekim akşamını 2 Ekim'e bağlayan gece bir umut için yola çıkan vicdan sahiplerinin bulunduğu gemileri kaçırdı. Filodaki aktivistlerin hepsi sıkı bir eğitimden geçtikleri için nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlardı.

Sumud Filosu ve Özdenören'in Ansızınlık Hakikati

5/10

🔸 223 aktivistin bulunduğu gemilerin; Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yassine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle gemilerine işgalci İsrail saldırdı. Maalesef, yaklaşık 13 geminin durdurulduğu biliniyor.

