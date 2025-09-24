Sumud Filosu ve Özdenören’in Ansızınlık Hakikati

1 /7













➡ Rasim Özdenören'in "Ansızın Yola Çıkmak" eserindeki hikayeleri okurken gözlerimin önüne Sumud Filosu geldi. Defalarca saldırıya uğramışlardı. Ama ne olursa olsun pes etmeyeceklerdi. Çünkü bu seferki yol, sıradan bir yolculuk değil; "kararlılık" yoluydu. Özdenören, hayatın ve ölümün sıradan akışında gizlenen o büyük hakikati bize hatırlatıyordu: İnsan, her an yola çıkmaya, yani göçmeye —ölüm yolculuğuna— hazır olmalıydı. Hepimiz bu dünyada ansızın yola çıkmak için hazırlıklı olmalıydık.

➡ Öyle ki Gazze'nin çocukları, kadınları, yaşlıları… Onlar ansızın yola çıkarılırken biz, hâlâ o büyük soruyla yüzleşiyoruz: Biz yola çıkmaya, yani vicdanımızı harekete geçirmeye hazır mıyız?

➡ Özdenören'in işaret ettiği hakikat, aslında Sumud filosunun rotasında da saklıydı. Çünkü her yolculuk, sadece bir mesafe değil; bir diriliş çağrısıydı. Filolar Gazze'den önce kalplere ulaşmıştı. Çünkü bu yolculuk, insanlığın vicdanına doğru yapılıyordu.

5 BAŞLIKTA FİLİSTİN MESELESİ