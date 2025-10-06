Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin: "Asıl Kahramanlar Filistin Halkıdır, Mücadeleye Devam Edelim"

2 /6













➡ Küçükaytekin, bazen asıl kahramanların gözden kaçırılabileceğini belirterek, "Eğer biriyle gurur duyacaksak, biri bizim için kahramansa o da senelerdir izzetli duruşuyla Sumud kelimesinin etek kemiğe bürünmüş olduğu Filistin halkıdır. Gazze halkıdır," dedi.

➡ Mikeno gemisi de dahil olmak üzere, hiçbir geminin isminin ya da şahsın isminin önemli olmadığını vurgulayan Küçükaytekin, önemli olan tek noktanın orada verilen mücadele, soykırımın devam ediyor oluşu ve ablukanın sürmesi olduğunu dile getirdi. Şu anda Akdeniz'in, Cebelitarık'tan Lazkiye'ye kadar Filistin davasına adanmış bir göle döndüğünü ekledi: "Akdeniz artık Filistin davasına adanmış bir göle döndü. Cebelitarık'tan Lazkiye'ye kadar her gemi Filistin'i konuşuyor. Sahilde insanlar geçen gemilere el sallıyorlar."

➡ Musa bin Nusayr'ın duasını hatırlatan Küçükaytekin, "Rabbim, karşıma bir deniz çıkartmasaydın, bütün Akdeniz'i sana secdeden bir göle çevirdim.' diyor. İşte Musa bin Nusayr'ın, Tarık bin Ziyad'ın duası kabul oldu inşallah." ifadelerini kullandı.