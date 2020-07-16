Çocukları sosyal medyanın tehlikelerinden nasıl koruruz?

Dijital medya artık sadece okul çağı ve ergenlik çağında değil, okul öncesi hatta süt çocukluğu döneminden itibaren hayatın içine girdi.

Cep telefonu, bilgisayar-tablet ve televizyon yetişkinler kadar çocukları da "bağımlılık" tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bu durum dijital medyanın zararlarına karşı çocukları savunmasız hale getirdi.

Akıllarda ise önemli bir soru vardı: "Çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden nasıl koruyabiliriz?"