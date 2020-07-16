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Çocukları sosyal medyanın tehlikelerinden nasıl koruruz?

Dijital ortamda yer alan yaş ve gelişime uygun olmayan içerik ve reklamlar, şiddet ve korku siteleri gibi faktörler çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Çocuklarımız yeteri kadar bilinçli olmamaları nedeniyle sosyal medyada rahatlıkla kandırılabiliyor. Özellikle de çocukları, gençleri hedef alan siber tehlikeler müthiş bir hızla artarken ebeveynler dijital dünyanın zararlarına karşı çocuklarını nasıl koruyabilir?

Giriş Tarihi: 16.07.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 17:29
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Dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor
Dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor

Çocuklarda dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor.

Dijital medya, çocukları hem uygunsuz içeriklere maruz bırakabiliyor hem de olumsuz fiziksel ve psikolojik sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle dil gelişiminin en belirgin olduğu ilk 2 yaş için dijital medya kullanımı önerilmiyor.

Çocuklarımız yeteri kadar bilinçli olmamaları nedeniyle sosyal medyada rahatlıkla kandırılabilir. Lütfen dijital medyayı çocuklarınıza doğru bir şekilde öğretmenin yollarını araştırın, okuyun, öğrenin.

Rakamlarla Türkiye ve dünyada internette geçirilen süreler

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Peki, çocukları bu tehlikeden nasıl koruruz?
Peki, çocukları bu tehlikeden nasıl koruruz?

Dijital medya artık sadece okul çağı ve ergenlik çağında değil, okul öncesi hatta süt çocukluğu döneminden itibaren hayatın içine girdi.

Cep telefonu, bilgisayar-tablet ve televizyon yetişkinler kadar çocukları da "bağımlılık" tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bu durum dijital medyanın zararlarına karşı çocukları savunmasız hale getirdi.

Akıllarda ise önemli bir soru vardı: "Çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden nasıl koruyabiliriz?"

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Telefon ve tableti oyalama aracı olarak kullanmayın
Telefon ve tableti oyalama aracı olarak kullanmayın

Özellikle dil gelişiminin en belirgin olduğu ilk 2 yaş için dijital medya kullanımı önerilmiyor. Anne ve babaların özellikle ilk 2 yaşta çocuklarını dijital medya kullanımından uzak tutmaları, sonraki dönemlerde süre ve içerik kısmına dikkat etmeleri gerekiyor.

Çocuklar 3 yaştan sonraki dönemde anne-baba kontrolünde sınırlı zamanlarda yaşına uygun programları izleyebilir. Ancak bu sürenin günlük 1 saati geçmemesi gerekiyor. Devam eden 4-6 yaş dönem olan okul öncesinde dijital medya kullanıcılığının ilerideki okul yaşamında faydalı olup olmayacağı konusu belirsizdir.

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Ekonomik olarak çocuğunuzu sömürmeyin
Ekonomik olarak çocuğunuzu sömürmeyin

Çocukların kendilerine hesap açması ilkokul birinci sınıflara kadar indi. Bazı anne babalar çocuklarına YouTube kanalı açarak ekonomik olarak çocuğu sömürüyor. Amaç ne olursa olsun çocukların sosyal medya hesabı alması, YouTube kanalı açması ya da YouTube kullanması çok sakıncalı.

Anne babalar çocuklarına iyi model olmalı ve aile saatlerinde telefonlarını ellerinden bırakmalı; çocuklarına zaman ayırıp, onlarla sohbet etmeli. Çocuklarıyla iletişimlerini iyi hale getirmeli.

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Özel yaşamınıza ait görüntüleri paylaşmayın
Özel yaşamınıza ait görüntüleri paylaşmayın

Çocuklarınızın kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassas olun. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabilir.

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