Çocukları sosyal medyanın tehlikelerinden nasıl koruruz?
Çocukları sosyal medyanın tehlikelerinden nasıl koruruz?
Dijital ortamda yer alan yaş ve gelişime uygun olmayan içerik ve reklamlar, şiddet ve korku siteleri gibi faktörler çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Çocuklarımız yeteri kadar bilinçli olmamaları nedeniyle sosyal medyada rahatlıkla kandırılabiliyor. Özellikle de çocukları, gençleri hedef alan siber tehlikeler müthiş bir hızla artarken ebeveynler dijital dünyanın zararlarına karşı çocuklarını nasıl koruyabilir?
Giriş Tarihi: 16.07.2020
15:39
Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
17:29
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Dijital medya kullanımı iletişim ve gelişimi bozuyor
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Peki, çocukları bu tehlikeden nasıl koruruz?
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Telefon ve tableti oyalama aracı olarak kullanmayın