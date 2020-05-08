Azmin zaferi: Tarihe damga vuran 10 ünlü kişiliğin az bilinen hastalıkları
Yapılan araştırmalara göre ailesinde mental rahatsızlık görülen kişilerin yaratıcı olma ihtimali daha da artıyor. Bunların en büyük kanıtı ise "dahiler". Dünyanın büyük dahileri, mental hastalıklarının etkisiyle önemli eserler ve yaratıcı fikirler ortaya koydu. Sizleri sanat ve bilim dünyasının gelmiş geçmiş en büyük dahileri arasındaki 10 üstün zekanın sırlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
Giriş Tarihi: 08.05.2020
00:48
Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
21:04
Ne yaptı?
Leonardo da Vinci, tüm zamanların en iyi ressamı olması dışında bir bilim insanıydı. İnsan vücudunun anatomik sırlarını keşfetti, robot, paraşüt, helikopter olmak üzere birçok icada imza attı. İnsanlık tarihinin en iyi resimlerinden birisi kabul edilen Mona Lisa, için 1503'te çalışmaya başladığı söylenir. Leonardo, bu resmi tamamladıktan sonra hiç yanından ayırmadı ve tüm seyahatlerinde yanında taşıdı.
Leonardo sanat adamı olduğu kadar bilim adamıydı. Sayısız kâğıdı felsefi, bilimsel denemelerle, notlarla dolduran, geometrik, mekanik, anatomik taslaklarla, yazılacak kitap, yapılacak makine tasarılarıyla kaplıydı. Bu notları, saygısız bakışlardan korumak için, ancak ayna karşısında okunabilen ters harflerle yazan, üstelik gizli tutup kimseye göstermeyen ya da pek seyrek gösteren bir insandı.
Sağ elinin parmaklarına felç gelen Leonardo, resim ve heykeli bırakarak; park yapmak, sulama kanalları inşa ettirmek gibi eylemlerin plan projelerinde çalıştı. 2 Mayıs 1519'da vefat etti.
Ne hastalığı vardı?
İleri yaşlarında sağ koluna felç inen Leonardo da Vinci, resimden çok bilimsel çalışmalara ağırlık verdi. Bunun yanında farklı alanlara olan ilgisinden ve sosyal olmamasından dolayı Asperger sendromuna sahip olduğu söylenebilir.
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Ne yaptı?
Van Gogh, sanat tarihinin en tanınmış ve en etkili şahsiyetlerinden biridir. On yıldan biraz fazla bir süre içinde aralarında 860 yağlı boya tablonun olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalışması üretti ve bunların çoğu yaşamının son iki yılında yaptı. Özellikle ömrünün son iki yılında yaptığı "Yıldızlı Geceler", "Yatak Odası" tablolarıyla ölümsüzlüğü yakaladı.
Vincent van Gogh'un bilinmeyen resmi
Ne hastalığı vardı?
Ünlü ressam yaşamının son yıllarında epilepsi hastalığı ile mücadele etti. Resimlerinin ardındaki gerçekler çoğu zaman bu yüzden farklıdır. Uzmanlar Van Gogh'un yaşam öyküsü incelendiğinde bipolar bozukluk tanısı koydu.
Bipolar nedir? Bipolar kimlerde görülür?
Van Gogh ayrıca dış merkezli ve dengesiz bir ruh haline sahipti. Ünlü ressam hayatının son iki yılında tekrarlayan dönemsel psikolojik ruh halinden dolayı 37 yaşında intihar etti.
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Ne yaptı?
Mozart, henüz çocukken müzik dersleri almaya başladı. Hatta bu dönemde bazı eserler besteledi. Müzik otoriteleri Mozart'ın henüz çocukken bestelediği eserlerde bile müzikal dehasının izlerinin görüldüğünü belirtir.
Mozart, 35 yıllık kısa ömrüne 626 eser sığdırdı. Üç yaşındayken keman çalmaya, beş yaşından itibaren beste yapmaya başladı ve sekiz yaşında ilk senfonisini besteledi. Ayrıca dahi müzisyen ''Altın Mahmuz Nişanı'' ve şövalyelik unvanına sahip.
Mozart kimdir? Mozart'ı kim, nasıl öldürdü? 🎹