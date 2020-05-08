Azmin zaferi: Tarihe damga vuran 10 ünlü kişiliğin az bilinen hastalıkları

Ne yaptı?

Leonardo da Vinci, tüm zamanların en iyi ressamı olması dışında bir bilim insanıydı. İnsan vücudunun anatomik sırlarını keşfetti, robot, paraşüt, helikopter olmak üzere birçok icada imza attı. İnsanlık tarihinin en iyi resimlerinden birisi kabul edilen Mona Lisa, için 1503'te çalışmaya başladığı söylenir. Leonardo, bu resmi tamamladıktan sonra hiç yanından ayırmadı ve tüm seyahatlerinde yanında taşıdı.

Leonardo sanat adamı olduğu kadar bilim adamıydı. Sayısız kâğıdı felsefi, bilimsel denemelerle, notlarla dolduran, geometrik, mekanik, anatomik taslaklarla, yazılacak kitap, yapılacak makine tasarılarıyla kaplıydı. Bu notları, saygısız bakışlardan korumak için, ancak ayna karşısında okunabilen ters harflerle yazan, üstelik gizli tutup kimseye göstermeyen ya da pek seyrek gösteren bir insandı.

Sağ elinin parmaklarına felç gelen Leonardo, resim ve heykeli bırakarak; park yapmak, sulama kanalları inşa ettirmek gibi eylemlerin plan projelerinde çalıştı. 2 Mayıs 1519'da vefat etti.