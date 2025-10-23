Hattat, Neyzen ve Bestekar: Kazasker Mustafa İzzet Efendi

5 /10













▪ Sultan Abdülmecid Han'ın tahta çıkmasıyla Eyüp Sultan Camii hatibi ilan edilen Mustafa İzzet Efendi, bu görevi esnasında cuma günleri sadece hutbe çalışmış ve yazı kaleme almamıştı.

▪ 1845 yılında Sultan Abdülmecid tarafından ikinci imam olarak tayin edildi. 1849 yılında ise Rumeli kazaskerliği payesi aldı. Aynı tarihte vefat eden üstadı Yesarizade'nin vefatı üzerine hocasının evine taşındı.

KÂDIASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ'NİN EYÜPSULTAN'DAKİ CELÎ TA'LÎK KİTÂBELERİ