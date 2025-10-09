DSÖ, Gazze’de varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bunun, hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barışa doğru atılmış büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesini umut ettiğini belirterek, "Böylece tüm sivillerin çektiği acılar nihayet sona erer ve tüm esirler saygıyla evlerine geri getirilir." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün, Gazze genelindeki hastaların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yıkılan sağlık sisteminin rehabilitasyonunu desteklemek için çalışmalarını artırmaya hazır olduğunun altını çizen Ghebreyesus, barışın en iyi ilaç olduğunu vurguladı.

- Gazze'de ateşkes planı

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Trump, bu anlaşmayla tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtmişti.

