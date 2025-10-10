Bugün
Anasayfa Gündem İsrail basını: Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail ordusunun kısmi çekilmesi başladı

Yayınlanma Tarihi: 10.10.2025 11:59

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.

Güvenlik Kabinesi, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için dün Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan anlaşmaya "hayır" oyu verdi.

Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesi sonrası İsrail askerleri Gazze'de işgal edilen bazı bölgelerden "ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye başladı.

İsrail Ordu Radyosu ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından bazı tugayların Gazze'den çekildiğini yazdı.

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.

