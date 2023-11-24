Türkiye ile San Marino arasında resmen devam eden I. Dünya Savaşı’nın ilginç hikayesi
Türkiye'nin I. Dünya Savaşı'ndan beri, resmi olarak hala savaş halinde olduğu bir ülke olması kulağa ne kadar ilginç gelir? Üstelik bu ülke, 61 kilometrekare yüzölçümü ve 30.000 kişilik ülke nüfusuna sahip San Marino olunca durum daha da tuhaf bir hale geliyor. Evet, Türkiye ve San Marino tam 108 yıldır resmi olarak savaş halinde. San Marino, I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Mütarekesi, Sevr Barış Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması'na davet edilmeye unutulduğu için 108 yıldır savaş halinde. İşin ilginç tarafı, bu durumun halen devam ediyor olması.
Giriş Tarihi: 24.11.2023
15:34
San Marino I. Dünya Savaşı'nda
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28 Temmuz 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'nın başını çektiği İtilaf Devletleri ile Almanya, Osmanlı Devleti ve Avusturya'nın başını çektiği İttifak Devletleri arasında cereyan etmişti. Savaşın tüm katılanları şu şekildeydi:
İtilaf Devletleri
◾Rusya, Fransa, Belçika, Birleşik Krallık, Avustralya, Sırbistan, Hindistan, Kanada, Yeni Zelanda, Karadağ, Japonya, İtalya, Portekiz, Romanya, ABD, Yunanistan,
, Ermenistan, Çekoslovakya. San Marino
İttifak Devletleri
◾ Alman İmparatorluğu,
, Finlandiya, Gürcistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan Krallığı. Osmanlı İmparatorluğu
30 subay ve 900 asker ile savaşa katıldı
🔸 1915'te 2
0-30 bin kişilik nüfusuyla I. Dünya Savaşı'na İtalya'nın yanında yer alarak giren San Marino, İttifak Devletleri'ne savaş ilan etti. San Marino savaşa birlikte katılmıştı. 30 kadar subay ve 900 kişiden oluşan askeri
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1918 yılına değin süren I. Dünya Savaşı süresince Osmanlı Devleti ile San Marino hiçbir cephede karşı karşıya gelmemiş, birbirlerine tek bir kurşun dahi atmadan savaş sona ermişti.
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🔸 İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri arasında yaşanan I. Dünya Savaşı,
İtilaf Devletleri'nin zaferiyle sonuçlanmış ve taraflar bir araya gelerek ayrı ayrı yapılan mütarekelerle savaşı resmi olarak sona erdirmişlerdi. Bu mütarekeler arasında Bulgaristan ile Selanik Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Villa Giusti Ateşkesi ve Almanya ile Rethondes Antlaşması yapılmıştı.
🔸 Ancak savaşa İtilaf Devletleri safında katılan
San Marino'ya görüşmelere katılması ve temsil göndermesi için herhangi bir davet yollanmamıştı. San Marino, İttifak Devletleri ile imzalanan bu mütarekelere çağırılmayı unutulmuştu.
Mondros Müterakesine davet edilmedi
🔸 I. Dünya Savaşı bitmiş, ülkelerdeki
askerler terhis edilmişti ancak San Marino'nun savaşı hala devam etmekteydi. San Marino, hiçbir ateşkes antlaşmasına davet edilmemişti. Kendisinin de herhangi bir talebinin olmaması nedeniyle savaşı resmi olarak nihayete erdirememişlerdi.
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Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri temsilcisi arasında Mondros Mütarekesi imzalandı ama ne Osmanlı ne de İtilaf Devletleri tarafı San Marino'dan da bir temsilcinin çağırılmasını düşünemedi.
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