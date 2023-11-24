Türkiye ile San Marino arasında resmen devam eden I. Dünya Savaşı’nın ilginç hikayesi

🔸 İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri arasında yaşanan I. Dünya Savaşı, İtilaf Devletleri'nin zaferiyle sonuçlanmış ve taraflar bir araya gelerek ayrı ayrı yapılan mütarekelerle savaşı resmi olarak sona erdirmişlerdi. Bu mütarekeler arasında Bulgaristan ile Selanik Ateşkes Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ile Mondros Ateşkes Antlaşması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Villa Giusti Ateşkesi ve Almanya ile Rethondes Antlaşması yapılmıştı.

🔸 Ancak savaşa İtilaf Devletleri safında katılan San Marino'ya görüşmelere katılması ve temsil göndermesi için herhangi bir davet yollanmamıştı. San Marino, İttifak Devletleri ile imzalanan bu mütarekelere çağırılmayı unutulmuştu.