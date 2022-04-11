Rene Guenon'un "Doğu ve Batı" kitabından ufuk açıcı tespitler
Rene Guenon'un "Doğu ve Batı" kitabından ufuk açıcı tespitler
Yirminci yüzyılın önde gelen müütefekkirlerinden Rene Guenon ya da Müslüman olduktan sonra aldığı ismiyle Abdulvahid Yahya, modern çağa karşı getirdiği sarsıcı eleştirilerle öne çıkan bir isim oldu. Fikir ve sanat çevrelerini derinden etkileyen Yahya, eserleri ile okuyucularına sorgulayıcı ve meselelerin derinine nüfuz etme çabasında olan bir bakış açısı sundu. Sizler için Rene Guenon'un "Doğu ve Batı" adlı iki ayrı medeniyeti tenkit ve karşılaştırmalı olarak ele alan ufuk açıcı eserinden öne çıkan tespitleri bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 11.04.2022
10:42
Güncelleme Tarihi: 11.04.2022
12:02