Rene Guenon'un "Doğu ve Batı" kitabından ufuk açıcı tespitler

Rene Guenon kimdir?

◼ 1886 - 1951 yılları arasında yaşayan Reen Guenon esasında Katolik bir Fransız ailesine mensuptu. Bilhassa orta okulda aldığı dini eğitim onu muhtelif okumalara yöneltti. Pek çok fiklir akımını araştıran Guenon 1910 senesinde Müslüman olarak Abdulvahid Yahya adını aldı.

◼ Guenon hayatı boyunca modern çağ ile büyük bir mücadele içerisinde oldu. Eserlerinde modern çağ ve etkilerinden bahseden yazar, bu yönleri ile yirminci yüzyılın öne çıkan mütefekkir ve düşünürlerinden birisi olarak tebarüz etti. 1951 senesinde vefat eden Yahya, kitapları ile bugün dahi insanları etkilemeyi başarıyor.

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