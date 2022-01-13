Şerif Mardin'in Türk Modernleşmesi eserinden alıntılar

"Bir insan dünyayı "yönetenler" ve "yönetilenler" diye ikiye ayrılmış görüyorsa ve eğer onun dünyaya karşı tutumu bu gruplardan birine dâhil olmasına dayanıyorsa, bu "yerel" bir tavırdır. Fakat bir insan kendisini "insanlığın" bir parçası olarak görüyorsa bu evrensel bir tavırdır. Hiçbir kültür, yöneliminde, yalnız evrensel veya yerel değildir, fakat evrenselliğin modernleşme ile birlikte gelme eğilimi vardır."

Şerif Mardin

Şerif Mardin'in sosyal bilimlere katkıları