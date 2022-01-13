Şerif Mardin'in Türk Modernleşmesi eserinden alıntılar
Sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan Şerif Mardin, Türk sosyolojisi üzerine ilk ciddi metinleri kaleme aldı. Özellikle modernleşme alanında daha önceden duyulmamış tezler üreten Mardin'in, Türk Modernleşmesi eserinden sizler için alıntılar derledik. Şerif Mardin Türk Modernleşmesi. Şerif Mardin eserleri, hakkında, sözleri, çalışmaları, alıntılar, makaleleri...
Giriş Tarihi: 13.01.2022
17:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
17:55
"Bir insan dünyayı "yönetenler" ve "yönetilenler" diye ikiye ayrılmış görüyorsa ve eğer onun dünyaya karşı tutumu bu gruplardan birine dâhil olmasına dayanıyorsa, bu "yerel" bir tavırdır. Fakat bir insan kendisini "insanlığın" bir parçası olarak görüyorsa bu evrensel bir tavırdır. Hiçbir kültür, yöneliminde, yalnız evrensel veya yerel değildir, fakat evrenselliğin modernleşme ile birlikte gelme eğilimi vardır."
Şerif Mardin
Şerif Mardin'in sosyal bilimlere katkıları
"Ahmed Midhat'a göre Batının teknolojisi alınabilirdi, hattâ çok çalışmak gibi bazı değerleri de alınabilirdi, ama iş, askerî kahramanlık ve onun tersi olan "züppelik" gibi Osmanlı toplumunun can damarlarına gelince, orada duruyordu. Daha sonraları belirttiği gibi: "Ümmet sulh zamanında eli yatağanında olan halis Türkler, mübarek Müslümanlardır."
Şerif Mardin
Bilime adanmış bir ömür: Şerif Mardin
"Bazı sosyal bilimciler, kültürden söz ettikleri zaman, sosyal mevkiler diye adlandırabileceğimiz birimlerin aralarındaki ilişkilere gözlerini çevirirler: kimin kimin üzerinde otoritesi var, ailede kimin neyi yapması gerekiyor, kim ne tip iş yapıyor, kim en iyi ödülleri alıyor. Bu sosyal bilimciler için kültür, sosyal yapı anlamına gelir. Başka sosyal bilimciler için kültür sosyal yapıyı sürdüren süreçtir. Onlara göre, kültür, iletişimler aracıyla sürdürüldüğü için bu iletişimler ve semboller sisteminin tümü için kullanılmalıdır."
Şerif Mardin
Şerif Mardin son yolculuğuna uğurlandı
Modernleşmeye engel etkenler
"Burada göstermeye çalıştığım, modernleşmeye engel olan ve "dinî" olarak adlandırılan etkenlerin bazen tamamen dinî olmayan ve dinin arkasına gizlenen yapısal etkenler olarak ortaya çıktığıdır. Osmanlı sosyal yapısındaki savaşçı grupların değerleri, toplumun merkezi olarak mahalle, yeniden üleştirici ahlâk ve siyasî sınıfın servet üzerindeki kısmı tekeli, bu durumda, tutuculuğun kaynağıdır."
Şerif Mardin
Teoman Duralı'dan alıntı ve sözler
"Modern dünyada, endüstrileşme hareketi ve nüfus kesafetinin artışı an'anevî cemiyet çerçevelerinin erimiş olması, karşımıza yeni bir adamı, kütle adamını, çıkarmıştır. Bu yeni tip, eskiden daha az seyyal cemiyetlerde, aile, kabile, cemaat gibi birliklerin şahıs için temin etmiş oldukları güvenlik ve bağlanma imkânlarından mahrumdur."
Şerif Mardin
Gerçek bir entelektüel: Erol Güngör