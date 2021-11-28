Gerçek bir entelektüel: Erol Güngör

◾ 1938-1983 yılları arasında yaşayan Erol Güngör zor zamanda konuşabilmesi ve Türk entelektüel hayatı içerisinde ürettikleri ile öne çıkan mümtaz bir kalemdir. Aslen Kırşehirli olan Güngör çocukluğundan itibaren milletimizin meselelerine kafa yorarak bitmez tükenmez bir şevk ile yazdı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken Mümtaz Turhan'ın teşviki ile Felsefe Bölümü'ne geçiş yaparak asıl mecrasına kavuştu.

◾ İngilizce ve Fransızca öğrenen Güngör akademik çalışmalarının yanında muhtelif dergilerde yazı yayınlayarak ilmiş yaşantısını sürdürdü. Bir dönem Amerika'da da bulunan Güngör çalışmaları ile nerdeyse kimsenin haberdar olmadığı "Sosyal Psikoloji" alanını tercih edilen ve konuşulan bir alan haline getirdi.

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