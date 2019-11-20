Sadece sanatın sözü geçen sohbet meclisi 'Baykara'

Orta Asya'nın önemli hükümdarlarından biri olan Hüseyin Baykara, Timur soyundan geliyordu. Horasan ve civarında otuz yedi yıl saltanat süren Baykara, şair, ressam ve tarihçilerin de aralarında bulunduğu pek çok ilim adamını himaye ederek Herat'ı bir kültür ve sanat merkezi haline getirdi.

Hüseyin Baykara'nın himayesinde, Ali Şîr Nevâî, Molla Câmî, Gulâm Şâdî ve pek çok sanatkârın çalışmaları sonucunda musikide önemli bir yeri olan "Herat mûsiki okulu" oluştu. Osmanlı musikisinin oluşmasında bu okulun büyük payı vardı. Hüseyin Baykara, Türkçenin devlet ve edebiyat dili olması için çalışmış, Türkçe yazmayı emreden ferman çıkarmıştı.